Assassin’s Creed Mirage: Ubisoft knickt ein und macht Fan-Wunsch wahr

Ursprünglich hatte sich Ubisoft quergestellt, doch nun scheint der Publisher auf seine Fans zu hören. Assassin’s Creed Mirage bekommt im nächsten großen Update ein Feature spendiert, das sich die Community sehnlich gewünscht hat.

Im Gegensatz zu den gigantischen Vorgängern Valhalla und Odyssey hat Assassin’s Creed Mirage eine deutlich kürzere Spielzeit zu bieten. Ubisoft wollte mit dem neuesten Teil der langlebigen Abenteuer-Saga ein kompakteres Spiel-Erlebnis bieten, baute mit Bagdad eine kleinere Spielwelt und verzichtete zusätzlich auf New Game Plus als Modus. Letzteres wird der Publisher nun mit einem Update im Dezember doch noch nachliefern.

Assassin’s Creed Mirage: Ubisoft erfüllt Fan-Wunsch per Update

Ubisoft hat auf Twitter angekündigt, dass die Forderungen der Fans erhört worden sind – im Dezember wird ein kostenloses Update den New-Game-Plus-Modus ins Spiel integrieren. Damit könnt ihr also nach Beendigung des ersten Durchlaufs gleich noch eine Ehrenrunde drehen und dabei eure erlernten Fähigkeiten oder freigeschalteten Waffen und Rüstungen mitnehmen.

Neben dem New-Game-Plus-Modus spendiert Ubisoft Mirage-Fans zum Jahresende außerdem noch einen Permadeath-Modus, der für all die Gamer interessant sein dürfte, für die bei einem normalen Playthrough einfach nicht genug auf dem Spiel steht. Die Option lässt sich bald laut dem Tweet bei allen Schwierigkeitsgraden aktivieren.

Ubisoft hört bei Assassin’s Creed Mirage auf die Fans

New Game Plus ist bereits die zweite Angelegenheit, bei der Ubisoft in der jüngeren Vergangenheit positiv auf die Community eingegangen ist. Nach einem Spielerprotest hat der Publisher vor wenigen Wochen bereits eine Option hinzugefügt, mit der sich die Grafikeigenheit „Chromatische Aberration“ im Menü abstellen lässt – das optische Feature hatte bei vielen Gamern für Kritik gesorgt.

