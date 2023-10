Assassin's Creed Mirage: Alle Rätsel lösen & Schätze finden

In AC Mirage gibt es 12 Rätsel, die euch in Form von Karten und Texten Hinweise auf die Fundorte von Schätzen geben. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte aller Rätsel und die Lösungen für das Finden der Schätze.

Alle Rätsel in AC Mirage lösen

Rätsel gehören zu den Sammelobjekten in Assassin's Creed Mirage. Ihr könnt sie in Form von Schriftrollen in allen fünf Regionen des Spiels finden. Die Schriftrollen werden unter der Kategorie „Rätsel“ in der Tasche eures Inventars abgelegt.

Ihr könnt sie öffnen und bekommt dann eine Schatzkarte oder einen Hinweistext zu sehen. Wenn ihr die Hinweise richtig deutet, führen sie euch zu einem Schatz. Das ganze System funktioniert genauso wie die Schatzhort-Karten in AC Valhalla.

Beachtet dabei, dass die Schätze nur auftauchen, wenn ihr zuvor die entsprechende Schriftrolle gefunden habt. Wenn es euch nur um die Trophäen und Erfolge von AC Mirage geht, reicht es übrigens aus, wenn ihr nur einen der zwölf Schätze findet. Das Einsammeln der Schriftrollen reicht für das Komplettieren der Gebiete ansonsten bereits aus.

Im Folgenden zeigen wir euch die Fundorte und Lösungen aller Rätsel. Als Belohnungen erhaltet ihr übrigens immer entweder einen neuen Talisman oder eine neue Farbe für Outfits und Rüstungen.

Rätsel „Aufgabe“

Region: Wildnis

Wildnis Fundort des Rätsels: Westlich vor der Stadtmauer von Bagdag.

Westlich vor der Stadtmauer von Bagdag. Fundort vom Schatz: Beim halb versunkenen Gebäude am nördlichsten Punkt der gesamten Karte.

Beim halb versunkenen Gebäude am nördlichsten Punkt der gesamten Karte. Belohnung: Talisman des Aufständischen

Rätsel „Glück unter trauernden Palmen“

Region: Wildnis

Wildnis Fundort des Rätsels: In der südlichen Wildnis vor der Stadmauer von Bagdad.

In der südlichen Wildnis vor der Stadmauer von Bagdad. Fundort vom Schatz: Unter einer der vielen Palmen in der südlichen Wildnis.

Unter einer der vielen Palmen in der südlichen Wildnis. Belohnung: Grüner Verborgener (Monturenfarbe)

Rätsel „Ernte der Ruinen“

Region: Wildnis

Wildnis Fundort des Rätsels: Im oberen Stockwerk eines Gebäudes in Jarjaraya.

Im oberen Stockwerk eines Gebäudes in Jarjaraya. Fundort vom Schatz: Am Fuße des verdorrten Baums ganz im Osten der Karte.

Am Fuße des verdorrten Baums ganz im Osten der Karte. Belohnung: Entsetzlicher Talisman

Rätsel „Finde, was ich stahl!“

Region: Harbiyah

Harbiyah Fundort des Rätsels: An der westlichen Grenze der Region am Flussufer.

An der westlichen Grenze der Region am Flussufer. Fundort vom Schatz: Im Pavillon des Seifenmacher-Distrikts ganz im Süden von Harbiyah.

Im Pavillon des Seifenmacher-Distrikts ganz im Süden von Harbiyah. Belohnung: Schwarzes Zandsch-Aufbegehren (Monturenfarbe)

Rätsel „Zurückgelassen“

Region: Harbiyah

Harbiyah Fundort des Rätsels: Im oberen Stockwerk eine Gebäudes im Zentrum der Region.

Im oberen Stockwerk eine Gebäudes im Zentrum der Region. Fundort vom Schatz: Am Flussufer am westlichen Rand der Wildnis südlich vom verlassenen Dorf.

Am Flussufer am westlichen Rand der Wildnis südlich vom verlassenen Dorf. Belohnung: Talisman des gehörnten Löwen

Rätsel „Ein heiliger Schatz“

Region: Harbiyah

Harbiyah Fundort des Rätsels: Auf einer Ablage in einem Hauseingang ganz im Osten der Region.

Auf einer Ablage in einem Hauseingang ganz im Osten der Region. Fundort vom Schatz: Unter einem Baum am nördlichen Flussufer von Harbiyah.

Unter einem Baum am nördlichen Flussufer von Harbiyah. Belohnung: Hellbrauner Abbasiden-Ritter (Monturenfarbe)

Rätsel „Eine Herausforderung“

Region: al-Abbasiya

al-Abbasiya Fundort des Rätsels: Auf dem Balkon eines Hauses im Westen der Region.

Auf dem Balkon eines Hauses im Westen der Region. Fundort vom Schatz: Im Haus mit dem großen Mühlenrad im Norden von al-Abbasiya. Ihr müsst das Schloss des Fensters durch das Gitterfenster auf der anderen Seite zerstören, so kommt ihr in das Haus hinein und könnt den Schatz in einer Ecke finden.

Im Haus mit dem großen Mühlenrad im Norden von al-Abbasiya. Ihr müsst das Schloss des Fensters durch das Gitterfenster auf der anderen Seite zerstören, so kommt ihr in das Haus hinein und könnt den Schatz in einer Ecke finden. Belohnung: Schwarzer Rostam (Monturenfarbe)

Rätsel „Freude bei der Kuppel“

Region: al-Abbasiya

al-Abbasiya Fundort des Rätsels: Im Eingangsbereich der Moschee östlich vor dem Stadtkern.

Im Eingangsbereich der Moschee östlich vor dem Stadtkern. Fundort vom Schatz: In einem kleinen Teich im Garten des Doms im Süden der Region.

In einem kleinen Teich im Garten des Doms im Süden der Region. Belohnung: Geheimnisvoller Talisman

Rätsel „Das Geschenk“

Region: al-Abbasiya

al-Abbasiya Fundort des Rätsels: Auf dem Dach eines Gebäudes südlich in der Region.

Auf dem Dach eines Gebäudes südlich in der Region. Fundort vom Schatz: Bei der Brücke am Flussufer in der westlichen Wildnis.

Bei der Brücke am Flussufer in der westlichen Wildnis. Belohnung: Talisman des Ritters

Rätsel „Löse dieses Problem schnell für mich“

Region: al-Karkh

al-Karkh Fundort des Rätsels: In einem mit Blättern bewachsenen Pavillon nördlich in der Region.

In einem mit Blättern bewachsenen Pavillon nördlich in der Region. Fundort vom Schatz: In einem der abgebrannten Gebäude nordwestlich von Jarjaraya.

In einem der abgebrannten Gebäude nordwestlich von Jarjaraya. Belohnung: Goldener Verborgener (Monturenfarbe)

Rätsel „Gerechte Belohnungen“

Region: Runde Stadt

Runde Stadt Fundort des Rätsels: Auf dem Balkon über dem Tor von Basra.

Auf dem Balkon über dem Tor von Basra. Fundort vom Schatz: Auf dem Vorhof des Shurta-Hauptquartiers im Osten der runden Stadt.

Auf dem Vorhof des Shurta-Hauptquartiers im Osten der runden Stadt. Belohnung: Schwarzer Abbasiden-Ritter (Monturenfarbe)

Rätsel „Ein Geschenk für dich“

Region: Runde Stadt

Runde Stadt Fundort des Rätsels: Innerhalb eines Gebäudes südwestlich in der runden Stadt.

Innerhalb eines Gebäudes südwestlich in der runden Stadt. Fundort vom Schatz: In einem trockenen Springbrunnen im Norden der runden Stadt.

In einem trockenen Springbrunnen im Norden der runden Stadt. Belohnung: Beduinen-Talisman

