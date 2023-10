Assassin's Creed Mirage: Das Geschenk - Rätsellösung mit Video

Mit dem Rätsel „Das Geschenk“ in AC Mirage erwartet euch eine echte Kopfnuss, denn der Hinweistext der Schatzkarte ist äußerst kryptisch. An dieser Stelle zeigen wir euch die Lösung des Rätsels im Video und den Schatz-Fundort auf der Karte.

Die Lösung für das Rätsel „Das Geschenk“ seht ihr auch schnell und kompakt im folgenden Video:

Dieses Rätsel findet ihr in Form einer Schriftrolle auf dem Dach eines mit vielen Pflanzen bewachsenen Gebäudes im Süden der Region al-Abbasiya. Auf dem folgenden Bild haben wir euch den genauen Fundort markiert.

Das Rätsel beinhaltet den folgenden Hinweistext:

Solltest du dies lesen, wisse, dass ich mit einem Zeichen vergangenen Ruhms in den Händen wartete. Mein Schwur war es, die Zeichen des Krieges gegen Kinderspielzeug und Lachen zu tauschen. Du kamst nie. Ich warf mein Geschenk in den Fluss, sah zu, wie er es zu jener Brücke trug, an der wir uns das erste Mal trafen, nahe des Tores, das für seine Märkte berühmt ist. Möge es zur sinkenden Sonne segeln, weit jenseits meines Blickes, und jede Hoffnung mit sich nehmen, die ich je für uns - dich und mich - hatte.