Assassin's Creed Mirage: Zurückgelassen - Rätsellösung mit Video

Das Rätsel „Zurückgelassen“ gehört zu den kniffligsten in AC Mirage, da ihr hier nur eine Kinderzeichnung als Schatzkarte bekommt. An dieser Stelle zeigen wir euch die Rätsellösung und den genauen Fundort vom Schatz.

Assassin's Creed Mirage Facts

Die Lösung für das Rätsel „Zurückgelassen“ seht ihr schnell und kompakt im folgenden Video:

Assassin's Creed Mirage: Fundort für den Schatz "Zurückgelassen" Abonniere uns

auf YouTube

Fundort von „Zurückgelassen“

Um den Schatz bergen zu können, müsst ihr erst einmal das Rätsel „Zurückgelassen“ gefunden haben. Ihr könnt es in Form einer Schriftrolle innerhalb eines Gebäudes im Zentrum des westlichen Bezirks Harbiya finden.

An der markierten Stelle auf der Karte unterhalb könnt ihr ein Gebäude betreten, indem ihr das Gerüst an der Seite umwerft und dann durch das Fenster ins Haus steigt. In der Ecke des Raums könnt ihr das Rätsel einsammeln.

In diesem Gebäude findet ihr das Rätsel „Zurückgelassen“. Werft das Gerüst um und klettert durch das Fenster (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rätsellösung und Schatz-Fundort

Das Rätsel besteht aus einer Kinderzeichnung und zeigt ein Ufer mit Häusern, Bäumen, Vögeln und einem Boot. Es scheint sich also um eine Ortschaft an einem Fluss oder See zu handeln. Besonders auffällig ist auch das mit roter Farbe gezeichnete Tier in der rechten unteren Ecke. Direkt daneben soll sich der Schatz befinden.

Dieses Rätsel ist schwieriger als andere, da sich der Schatz-Fundort nicht so nah am Fundort des Rätsels befindet wie bei anderen Rätseln in Assassin's Creed Mirage. Die Lösung findet ihr nicht einmal in derselben Region, stattdessen müsst ihr euch ganz in den Westen der Wildnis außerhalb von Bagdad begeben.

Für den Schatz müsst ihr euch an den westlichen Rand der Karte begeben (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Am westlichen Rand der Karte befindet sich das verlassene Dorf, wo auch eine der Geschichten aus Bagdad stattfindet. Im Süden des Dorfes am Flussufer seht ihr Holzgestelle mit Fischen und auch ein paar Katzen laufen hier herum. Beim gezeichneten Tier auf der Karte handelt es sich also um eine Katze.

Genau an dieser Stelle könnt ihr den Schatz aus dem Boden heben und so das Rätsel lösen.

Im Süden des verlassenen Dorfs könnt ihr den Schatz finden (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Als Belohnung erhaltet ihr dabei übrigens den Talisman des gehörnten Löwen. Talismane sind rein kosmetische Items und geben euch ansonsten keinerlei Boni.

Assassin’s-Creed-Quiz: 23 Fragen, die nur Hardcore-Fans beantworten können

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.