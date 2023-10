Assassin's Creed Mirage: Alle Geschichten aus Bagdad mit Lösungen

Die Geschichten aus Bagdad sind kleine Quests in AC Mirage, die manchmal etwas knifflig sein können, da ihr keinerlei Missionsmarkierungen angezeigt bekommt. An dieser Stelle findet ihr deshalb Lösungen und Walkthroughs für alle Geschichten von Bagdad.

Geschichten aus Bagdad in AC Mirage

Wenn ihr euch noch an die Weltereignisse in AC Valhalla erinnert, bekommt ihr in Mirage mit den Geschichten aus Bagdad das Pendant dazu. Insgesamt gibt es sechs Geschichten im Spielverlauf, die auch nötig für die 100% Abschluss in jeder Region sind.

Unter anderem müsst ihr eine der Geschichten abschließen, um mit „Sich kreuzende Wege“ eine der Trophäen und Erfolge von AC Mirage freizuschalten. Im Folgenden seht ihr Lösungen mit Videos zu jeder Geschichte, falls ihr Probleme bei den Miniquests habt.

3 Seiten in der Sternwarte finden

Geschichte aus Bagdad: Ein Lebenswerk

Ein Lebenswerk Region: al-Abbasiya

al-Abbasiya Lösung: Sprecht mit Al-Mahani, der auf der Bank vor der Sternwarte sitzt. Er gibt euch die Aufgabe, drei Seiten in der Sternwarte zu finden. Die erste Seite ist ein fliegendes Blatt auf dem Dach des Gebäudes neben der Sternwarte. Folgt dem Blatt, bis es zum Halt kommt und sammelt es ein. Die zweite Seite findet ihr auf dem Dach der Sternwarte in Form einer Schriftrolle. Die dritte Seite ist ebenfalls eine Schriftrolle innerhalb der Sternwarte. Die Tür öffnet ihr, indem ihr ein Wurfmesser auf der anderen Seite durch das Fenster auf das Türschloss werft. Ihr müsst vorher das Regal neben dem Fenster verschieben und darauf klettern, um von dort durch das Fenster zu werfen. Bringt die Seiten dann zu Al-Mahani, den ihr allerdings nur noch tot vorfindet. Sprecht mit seinem Sohn, der über ihm kniet. Eure Antwort im Dialog spielt keine Rolle, er wird in beiden Fällen wütend davonlaufen.

Die genauen Fundorte der Seiten seht ihr im folgenden Video:

Mit Neji Wachen erledigen

Geschichte aus Bagdad: Halm im Kornfeld, Werkzeug im Schuppen

Halm im Kornfeld, Werkzeug im Schuppen Region: al-Abbasiya

al-Abbasiya Lösung: Erledigt die beiden Wachen zusammen mit Neji. Sie werden in der Assassinensicht orange hervorgehoben. Neji wird dabei mit seiner Wache scheitern und ihr müsst ihm helfen. Erledigt anschließend die ankommenden Wachen und sprecht dann mit Neji. Eure Antwort im Dialog spielt keine Rolle.

Lösung im Video:

Blau glasierte Amphore finden

Geschichte aus Bagdad: Schatzsuche

Schatzsuche Region: Wildnis

Wildnis Lösung: Sprecht ganz im Norden des Dorfes Ukbara mit Tiferet. Ihr sollt für sie die blau glasierte Amphore im Haus beschaffen. Taucht dazu rechts vom Eingang ins Wasser und orientiert euch an den Luftblasen, um euch einen Weg ins Haus zu bahnen. Hier könnt ihr von innen die Tür öffnen und die Vasen zerstören, um am Ende die blaue Vase zu finden. Tragt sie nach draußen zu Tiferet und legt sie vor sie ab, um die Geschichte abzuschließen.

Lösung im Video:

Verlassenes Dorf untersuchen

Geschichte aus Bagdad: Fluch der Saela

Fluch der Saela Region: Wildnis

Wildnis Lösung: Sprecht am westlichen Rand der Wildnis beim großen Baum vor dem verlassenen Dorf mit Mabad und schaut euch dann im Dorf um. Mit der Assassinensicht könnt ihr interessante Objekte in der Nähe hervorheben. Ihr müsst die Leiche bei den Treppen untersuchen, die Truhe vor dem Haus und den Krug im Haus. Anschließend die kleine Münze vor dem Haus und die Spuren auf dem Weg links davon bis hinunter zum Ufer. Habt ihr alle orange hervorgehobenen Spots untersucht, kehrt zu Mabad zurück, um die Geschichte abzuschließen.

Lösung im Video:

Grabstein für Mönch finden

Geschichte aus Bagdad: Heilige Mission

Heilige Mission Region: Harbiya

Harbiya Lösung: Sprecht mit dem Mönch beim nestorianischen Kloster und untersucht anschließend nördlich auf dem Friedhof den Grabstein mit den rosa Rosen. Anschließend folgt ein Kampf gegen Wachen und ein abschließendes Gespräch mit dem Mönch.

Lösung im Video:

Jungen Adler beim Springen helfen

Geschichte aus Bagdad: Sprung der Gläubigen

Sprung der Gläubigen Region: al-Karkh

al-Karkh Lösung: Beim Aussichtspunkt von al-Mi'dhanal al-Atiqa steht eine Gruppe Kinder, die ein anderes Kind weiter oben zum Springen in einen Heuballen motivieren wollen. Klettert nach oben zum Jungen und sprecht mit ihm. Er wird sich als junger Adler vorstellen. Macht ihm den Sprung vor und beobachtet anschließend, wie er selbst nach unten springt. Sprecht dann erneut mit ihm, um die Geschichte abzuschließen. Beim Jungen handelt es sich übrigens um Haytham, den ihr vielleicht noch als Kollegen von Basim aus AC Valhalla kennt.

Lösung im Video:

