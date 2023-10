Assassin's Creed Mirage: Gerechte Belohnungen - Rätsellösung mit Video

Um das Rätsel „Gerechte Belohnungen“ in Assassin's Creed Mirage zu lösen, müsst ihr einen markierten Ort von ein Schatzkarte innerhalb von Bagdad finden. Falls ihr Probleme mit dieser Schatzsuche habt, bekommt ihr hier die Lösung samt Video.

Assassin's Creed Mirage Facts

Die Lösung für das Rätsel „Gerechte Belohnungen“ seht ihr auch schnell und kompakt im folgenden Video:

Assassin's Creed Mirage: Fundort für den Schatz "Gerechte Belohnung" Abonniere uns

auf YouTube

Fundort von „Gerechte Belohnungen“

Um diese Schatzsuche zu beginnen, müsst ihr zunächst die Rätsel-Schriftrolle finden. Sie liegt auf der großen Terrasse über dem südöstlichen Tor zur runden Stadt von Bagdad. Links vom Tor könnt ihr über die Dächer schnell zur Terrasse hinaufklettern und das Rätsel einsammeln.

Auf der Terrasse über diesem Tor zur runden Stadt findet ihr die Rätsel-Schriftrolle (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Dieses Rätsel zeigt euch eine rudimentäre Skizze einer Art Kaserne mit einem Hof, auf dem zwei Kämpfer trainieren. Da die Zeichnung nicht sehr viele Details bietet, ist es etwas knifflig diesen Ort in der Umgebung zu finden. Die Lösung beschreiben wir euch im Folgenden.

Rätsellösung und Schatz-Fundort

Beim Gebäude auf der Schatzkarte handelt es sich um das Shurta-Hauptquartier, das sich ebenfalls in der runden Stadt befindet. Im östlichen Zentrum der runden Stadt könnt ihr das Gebäude von der Schatzkarte entdecken.

Wenn ihr durch den Eingang auf den Hof kommt schaut direkt nach links, wo ihr dann schon das weiße Leuchten des Schatzes erblicken werdet. Beachtet, dass dies ein bewachter Bereich ist. Passt also auf Wachen in der Umgebung auf.

Im Hof des Shurta-Hauptquartiers findet ihr den Schatz (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Als Belohnung für dieses Rätsel in Assassin's Creed Mirage erhaltet ihr die schwarze Monturenfarbe für die Montur des Abbasiden-Ritters. In der runden Stadt gibt es noch einige andere Dinge zu entdecken. Wie ihr den Palast der Grünen Kuppel betreten könnt und wie ihr das Buch-Rätsel innerhalb des Palastes löstt, verraten wir euch ebenfalls in den verlinkten Guides.

Assassin’s-Creed-Quiz: 23 Fragen, die nur Hardcore-Fans beantworten können

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.