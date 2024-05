Disney Dreamlight Valley: "Die versunkenen Ruinen" gelöst

In Disney Dreamlight Valley erreicht euch die Meldung, dass Merlin in seiner Forschung vertieft ist. Damit wird die Aufgabe „Die versunkenen Ruinen“ eingeleitet. Wir helfen euch dabei, die Quest abzuschließen.

Damit ihr die Mission „Die versunkenen Ruinen“ überhaupt bekommen könnt, müsst ihr den DLC „A Rift in Time“ gestartet haben. Bei dieser Aufgabe handelt es sich um eine Story-Quest. Gebt Merlin noch etwas Zeit und widmet euch der Aufgabe von Micky mit dem Titel „Du hast Post!“ Nach Abschluss dieser ging es bei uns direkt mit Merlin weiter, vermutlich reicht es aber auch, wenn ihr kurz abwartet.

Bruchstücke der Magie des Funken finden

Nachdem ihr Merlin etwas Zeit gelassen habt, werdet ihr aufgefordert, Merlin in seiner Bibliothek, also seinem Haus, aufzusuchen. Markiert die Mission „Die versunkenen Ruinen“, um sie zu verfolgen und nicht zu verpassen, wenn es soweit ist.

Sprecht mit dem Zauberer und ihr erfahrt, dass Dschafar den Funken der Vorstellungskraft stehlen will. Ihr müsst es dringen verhindern und dafür müsst ihr mit eurer Sanduhr Bruchstücke der Magie des Funken suchen. Wir zeigen euch alle Fundorte.

Bruchstücke in Reichen von Vaiana, Ratatouille und WALL-E

Um diese drei Bruchstücke zu finden, müsst ihr zu den genannten Reichen reisen. Ihr findet jeweils ein Bruchstück in jedem Reich.

Bruchstück im Reich von Vaiana: Dieses Stück findet ihr gleich am Eingang, nachdem ihr im Reich angekommen seid. Holt gleich eure Sanduhr heraus und beginnt mit der Suche. Bruchstück im Reich von Ratatouille: Das ist einfach. Beginnt auch hier gleich am Eingang mit eurer Sanduhr zu suchen und ihr findet das Stück schnell vor euch. Bruchstück im Reich von WALL-E: Eure Sanduhr wird euch rechts vom Eingang führen, wo ihr dieses Stück finden werdet.

Bruchstücke im Dreamlight Valley

Der Hinweis, den euch Merlin gibt, lautet: „Im Dreamlight Valley, wo die Dorfbewohner zum ersten Mal aus den Reichen kommen.“ Hierbei handelt es sich eindeutig um den Brunnen auf dem Hauptplatz, wo ihr immer die neuen Charaktere begrüßt. Holt also eure Sanduhr heraus und sucht um den Brunnen herum. Das folgende Bild zeigt euch, wo genau wir die vier Bruchstücke gefunden haben. Bedenkt, dass die Fundorte leicht abweichen können. Vertraut einfach auf eure Sanduhr.

An diesen vier Punkten auf dem Hauptplatz im Valley haben wir die Bruchstücke gefunden. (Bildquelle: Screenshots und Bearbeitung GIGA)

Bruchstücke auf der Insel der Ewigkeit

Der Hinweis für die Suche nach diesen Bruchstücken lautet: „Auf der Insel der Ewigkeit, an ähnlichen Orten.“ Das bedeutet, dass ihr in der Nähe des Brunnens bei den Docks suchen müsst. Schnappt euch also eure Sanduhr und verlasst euch auf ihre Führung. Sicherheitshalber zeigt euch das folgende Bild unsere Fundorte.

An diesen vier Punkten bei den Docks auf der Insel haben wir die Bruchstücke gefunden. (Bildquelle: Screenshots und Bearbeitung GIGA)

Mit allen Bruchstücken im Gepäck begebt ihr euch zu Merlin und sprecht mit ihm. Er fordert euch auf, ihm zu den uralten Ruinen zu folgen, was ihr tut. Bei den Ruinen an den Docks wartet der Zauberer auf euch. Sprecht ihn an und eine Videosequenz wird abgespielt. Ein Steinweg erscheint und ihr könnt die versunkenen Ruinen betreten.

Die versunkenen Ruinen betreten

Nachdem ihr die versunkenen Ruinen betreten habt, müsst ihr erneut mit Merlin sprechen. Ihr entdeckt die Falltür in der Mitte. Damit Merlin herausfinden kann, wie sie aufgemacht wird, müsst ihr Fotos von den einzelnen Räumen in den versunkenen Ruinen machen. Nachdem ihr die Fotos geschossen habt, müsst ihr erneut mit Merlin sprechen. Er nennt euch folgende Anforderungen:

Konsole in der Nordkammer: „Du musst jemanden auf der Insel der Ewigkeit finden, der mit diesem Gerät sprechen kann. Jemanden, der sich mit solchen Dingen auskennt.“ Dabei handelt es sich um EVE.

Erhöhte Plattform in der Westkammer: „Du musst jemanden finden, der ziemlich kräftig ist, um darauf zu stehen und ihn auszulösen. Jemand, der eine heldenhafte Pose einnehmen kann.“ Dabei handelt es sich um Gaston.

Musiknoten in der Ostkammer: „Du musst jemanden finden, der sich mit Musik auskennt, um ihn zu entschlüsseln“. Dabei handelt es sich um Rapunzel.

Nach diesem Gespräch ist die Aufgabe „Die versunkenen Ruinen“ abgeschlossen und ihr müsst als nächstes drei Teilaufgaben beenden, damit die Hauptquest weitergeht. Für diese Teilaufgaben haben wir ebenfalls Lösungen geschrieben. Folgt einfach den Links zu den Artikeln:

Habt ihr diese drei Teilaufgaben abgeschlossen, geht die Hauptmission unter dem Titel „Ein bisschen Hilfe von deinen Freunden“ weiter. Bis dahin könnt ihr euch eure Zeit auch mit unserm Quiz versüßen:

