Disney Dreamlight Valley: "Berechnungen nicht möglich" lösen

In der Aufgabe „Berechnungen nicht möglich“ in Disney Dreamlight Valley sollt ihr EVE dabei helfen, eine Konsole in den uralten Ruinen zu hacken. Diese Quest erhaltet ihr im Rahmen der Hauptstory des DLCs „A Rift in Time“. Wir helfen euch dabei, alle uralten Artefakte zu finden.

Alle 5 uralten Artefakte finden

Nachdem ihr die Quest „Die versunkenen Ruinen“ vorangetrieben habt, werdet ihr drei Nebenmissionen erhalten, um die Hauptquest zu lösen. „Berechnungen nicht möglich“ ist eine davon. Sprecht mit EVE, damit sie euch berichtet, dass sie diverse uralte Artefakte braucht. Sie wird euch eine Karte mit den Fundorten übergeben. Solltet ihr dennoch Schwierigkeiten haben, die uralten Artefakte zu finden, helfen wir euch dabei.

Uralter Schiefer

Um den uralten Schiefer zu finden, müsst ihr euch zu EVEs geheimen Versteck bei den Ruinen begeben. Rüstet dann eure Angel aus und angelt bei den goldenen Blasen rechts nach dem Gegenstand. Die folgende Kartenmarkierung zeigt euch den genauen Fundort des uralten Schiefers.

Angelt bei diesem Standort nach dem uralten Schiefer. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Uraltes Wörterbuch

Das uralte Wörterbuch findet ihr in Gastons Lager. Ihr müsst dort den im folgenden Bild gezeigten Stein zerstören. Das uralte Wörterbuch fällt dann hinaus und ihr müsst es nur noch einsammeln.

Benutzt eure Spitzhacke bei diesem Standort und zerschlagt den gezeigten Felsen, um das uralte Wörterbuch zu bekommen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Blaupause eines uralten Prozessors

Die Blaupause eines uralten Prozessors findet ihr bei den Docks. Betretet den Raum hinter dem Wasserfall und benutzt eure Sanduhr, um die Blaupause zu finden. Das folgende Bild zeigt euch, welchen Raum wir genau meinen.

Benutzt eure Sanduhr bei diesem Standort und sucht nach der Blaupause des uralten Prozessors. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Solltet ihr dennoch Probleme haben, den Raum zu finden, zeigen wir euch den Fundort in unserem Guide „Das fliegende metallene Ärgernis“ noch genauer.

Uralter Prozessorkristall

Lauft über den Innenhof und dann nach rechts zu dem Bereich aus Sand. Dort müsst ihr eure Schaufel ausrüsten und nach dem uralten Prozessorkristall graben. Haltet Ausschau nach einem Riss im Boden, aus dem ein goldener Schimmer strahlt. Die folgende Karte zeigt euch, wo genau ihr den uralten Prozessorkristall findet.

Grabt bei diesem Standort nach dem uralten Prozessorkristall. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Uralte Energiekugel

Die uralte Energiekugel findet ihr auf der kleinen Insel im wilden Dschungel. Ihr müsst direkt bei der Statue graben. Den richtigen Riss erkennt ihr wieder an dem goldenen Schimmer. Das folgende Bild zeigt euch den genauen Fundort der uralten Energiekugel.

Grabt bei diesem Standort nach der uralten Energiekugel. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Uralte Materialien finden und Prozessor reparieren

Als nächstes erfordert die Aufgabe „Berechnungen nicht möglich“ eine Reparatur. Um den uralten Prozessor reparieren zu können, müsst ihr mit eurer Sanduhr nach uralten Materialien suchen. Ihr findet die Teile überall auf der Insel der Ewigkeit mit der Sanduhr von Level 0 oder höher. Folgende Gegenstände benötigt ihr:

3x Uraltes Zahnrad

3x Uralte Platte

3x Uralter Magnet

Mit den Materialien und allen fünf Artefakten begebt ihr euch anschließend zum Tisch der Zeit. Wählt dort die Kategorie „Aufgabe“ aus, bei der ein roter Punkt zu sehen sein sollte. Dort findet ihr gleich die Option „Uralter Prozessor“. Wählt sie aus und betätigt den Vorgang mit „Herstellen“.

Der uralte Prozessor wandert in euer Inventar und ihr müsst ihn als nächstes zu EVE bringen. Ihr erfahrt, dass noch ein Adapter fehlt, damit EVE die Konsole endlich hacken kann.

Fotos in EVEs Haus machen

Damit ihr den Adapter herstellen könnt, braucht ihr Fotos von EVEs Technik. Die schießt ihr natürlich in ihrem Haus. Begebt euch also dorthin und fotografiert folgende Gegenstände:

„Etwas rundes mit Löchern“, also den Tisch in EVEs Haus. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

„Eine Art Elektrizitätsfassung“. Wir vermuten, dass es diese steckdosenähnliche Fassung am Bett ist. Wenn ihr dieses Foto nachmacht zählt es auf jeden Fall. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

„Einige gläserne Kugeln“, mit denen die Deckenleuchte in EVEs Haus gemeint ist. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Materialien für den Universaladapter sammeln

Um den Universaladapter herstellen zu können, braucht ihr noch weitere Materialien. Folgende Gegenstände müsst ihr finden oder herstellen:

10x Glas der Oase: Grabt mit eurer Schaufel in den Gebieten Oase, Grenzland, Ödnis und Steppe, um das Material zu finden.

Grabt mit eurer Schaufel in den Gebieten Oase, Grenzland, Ödnis und Steppe, um das Material zu finden. 15x Plastikschrott: Angelt im Land der Uralten an den Stellen, an denen es keine Luftblasen gibt.

Angelt im Land der Uralten an den Stellen, an denen es keine Luftblasen gibt. 15x Kupfer: Baut die kupferfarbenen Felsen überall auf der Insel der Ewigkeit ab.

Baut die kupferfarbenen Felsen überall auf der Insel der Ewigkeit ab. 3x Mechanische Teile: Könnt ihr an der Werkbank aus 3x Messingbarren und 3x Bronzebarren (4x Kupfer, 1x Zinn, 1x Kohlenerz) herstellen.

Könnt ihr an der Werkbank aus 3x Messingbarren und 3x Bronzebarren (4x Kupfer, 1x Zinn, 1x Kohlenerz) herstellen. 2x Messingbarren: Könnt ihr an der Werkbank aus 6x Kupfer, 4x Zink und 2x Kohlenerz herstellen.

Mit diesen Teilen geht ihr jetzt an die Werkbank und dort zum Reiter „Funktionelle Gegenstände“, wo ihr den Gegenstand „Universaladapter“ auswählen könnt. Betätigt eure Auswahl mit „Herstellen“ und der Adapter wandert in euer Inventar. Begebt euch zu EVE und übergebt ihr den Gegenstand, um die Mission „Berechnungen nicht möglich“ abzuschließen.

Habt ihr die Quest erfolgreich abgeschlossen? Vielleicht wollt ihr euch jetzt unserer Herausforderung stellen: dem Quiz für wahre Herrscher!

