Star Wars: Fans glauben, Disney bricht mit The Acolyte die eigenen Regeln

The Acolyte bringt die Zeit der Hohen Republik in das Serien- und Film-Universum von Star Wars. Doch im ersten Trailer sollen sich laut einigen Fans Widersprüche zum offiziellen Kanon finden lassen.

Am 4. Juni 2024 erscheint mit The Acolyte eine neue Star-Wars-Serie auf Disney Plus. Sie ist schon etwas Besonderes, da sie anders als Ashoka, Andor oder The Mandalorion nicht nach oder während der Kinofilm spielt, sondern noch vor Episode 1. Die Handlung von The Acolyte ereignet sich gut 100 Jahre vor Episode 1, ein Fakt, der für die folgende Kontroverse noch wichtig ist.

The Acolyte: Passt die Serie in den Star-Wars-Kanon?

Laut einigen Fans ist die Antwort auf diese Frage „Nein“. Der X-Nutzer Grizzy will mit zwei Clips aus den Prequels beweisen, dass Disney „erneut den Kanon bricht“.

Für Grizzy bedeutet das Auftauchen eines roten Lichtschwertes in der neuen Serie, dass The Acolyte, der im Clip zu hörenden Aussage von Jedi-Meister Ki-Adi-Mundi „die Sith sind seit einem Jahrtausend ausgelöscht“ widerspricht. Im zweiten Clip, ebenfalls aus Episode 1, sagt Darth Maul zu Palpatine, „endlich zeigen wir uns den Jedi, endlich werden wir unsere Rache bekommen“.

Die Argumentation ist also, dass das Erscheinen der Sith in The Acolythe im Gegensatz zu den Geschehnissen rund um Palpatine und Maul in die Prequels steht. Falls ihr den Trailer selbst noch mal auf die dunkle Seite überprüfen wollt, schaut ihn euch einfach selbst an:

Star Wars: The Acolyte - Trailer Deutsch

Ist das jetzt ein Problem im Star-Wars-Kanon?

Anhand der bisherigen Informationen zu The Acolyte und dem Inhalt des Trailers erst mal nicht. Die Aussage von Ki-Adi-Mundi stellt sich schließlich noch während der Prequels als falsch heraus, und die Arroganz und Blindheit gegenüber der dunklen Seite der Macht wird dem gesamten Jedi-Orden zum Verhängnis.

Es ist zu erwarten, dass die Sith in The Acolyte entsprechend dem Kanon im Verborgenen handeln und dort ihre Pläne schmieden. Sie waren während der Zeit der Hohen Republik aktiv, was die Handlung der Serie einschließt. Sollten in der Serie ein Sith Lord und sein Schüler fröhlich durch Coruscant spazieren, gäbe es einen Grund, die Diskussion noch mal aufzunehmen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann aber noch nicht von einem Kanon-Bruch gesprochen werden.

