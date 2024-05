Disney Dreamlight Valley: Oswald finden, freischalten & Quest lösen

Oswald ist ein klassischer Disney-Charakter im Dreamlight Valley, den ihr euch nur als Bewohner freischalten könnt, sofern ihr die den kostenpflichtighen DLC „A Rift In Time“ besitzt. Wo ihr Oswald finden, freischalten und seine Quest mit der 3D-Brille lösen könnt, erfahrt ihr an dieser Stelle.

Disney Dreamlight Valley Facts

Oswald finden

Um Oswald zu finden, müsst ihr den DLC „A Rift In Time“ installiert haben und dann folgende Schritte absolvieren:

Verfolgt Merlins Quest im DLC und schließt seine Aufgabe „Die versunkenen Ruinen“ im 2. Akt ab. In der darauffolgenden Questreihe „Ein bisschen Hilfe von deinen Freunden“ trefft ihr erstmals auf Oswald und könnt mit ihm sprechen. Schließt die Quest ab und wartet, bis die Zwischensequenz abgelaufen ist. Sprecht dann erneut mit Oswald, der euch nun seine Quest „Oswalds viele Dimensionen“ gibt.

Oswald-Quest mit 3D-Brille lösen

Am Ende von Oswalds Quest zieht er als neuer Bewohner in euer Tal. Dazu müsst ihr folgende Schritte abschließen:

Öffnet das Garderobe-Menü und zieht eine weiße Hose, schwarzes Shirt und Oswalds Fedora (Hut) an. Pflückt schwarze und weiße Blumen für Oswald. Zerstört mit der Spitzhacke das Schild neben Oswald. Sammelt 15x Tropenholz, 10x Kohleerz und 1x Bernstein und stellt damit an der Werkbank Oswalds Bleistift her. Gebt den Bleistift Oswald, der euch dafür den Bauplan für sein Haus gibt. Platziert Oswalds Haus an beliebiger Stelle und sprecht dann mit Oswald. Sofern ihr sie noch nicht besitzt, kauft die 3D-Brille in Dagoberts Laden für 1.050 Münzen. Setzt die Brille auf und interagiert mit dem Schild vor Oswalds Haus.

Achtung bei der 3D-Brille! Besorgt euch die 3D-Brille erst in Dagoberts Laden, wenn euch Oswald während seiner Quest darum bittet. Habt ihr sie bereits vor der Quest gekauft, könnt ihr Oswalds Quest derzeit nicht beenden, da es dann zu einem Quest-Bug kommt, der den Abschluss unmöglich macht. Besorgt euch die 3D-Brille erst in Dagoberts Laden, wenn euch Oswald während seiner Quest darum bittet. Habt ihr sie bereits vor der Quest gekauft, könnt ihr Oswalds Quest derzeit nicht beenden, da es dann zu einem Quest-Bug kommt, der den Abschluss unmöglich macht. Die Entwickler von DDV haben auf Twitter bereits eine entsprechende Warnung ausgegeben und arbeiten an einem Bugfix.

Oswald freischalten

Nachdem Oswalds Haus gebaut wurde, zieht Oswald ins Tal und ihr könnt ihnen willkommen heißen. Oswald ist übrigens eine der ältesten Disney-Figuren überhaupt und wurde sogar schon 1927, also noch vor Micky Maus, erfunden.

Ohne DLC könnt ihr im Hauptspiel übrigen mit Daisy ebenfalls einen neuen Charakter freischalten.

Kaffee für Oswald besorgen

Noch einen Hinweis zu einer von Oswalds Folgequests: In einer seiner Freundschaftsaufgaben müsst ihr Kaffee für Oswald besorgen. Wichtig dabei: Beim Kaffee handelt es sich hier nicht um ein Rezept, das ihr an der Kochstation realisieren müsst. Stattdessen müsst ihr den Kaffee an der Werkbank herstellen.

Disney Dreamlight Valley: Quiz für wahre Herrscher

