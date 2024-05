Dreamlight Valley: Alle Anstecknadeln für Dreamlight Parks Fest finden

Das erste Dreamlight Parks Fest in Disney Dreamlight Valley nähert sich dem Ende. Wer noch nicht damit angefangen hat, blaue, grüne, rote, lila und Blumenanstecknadeln zu suchen, sollte damit dringend anfangen. Wir erklären euch, woher ihr alle Anstecknadeln bekommt und was ihr damit anstellen könnt.

Disney Dreamlight Valley Facts

Anzeige

Die wichtigsten Infos zum Dreamlight Parks Fest

Start des Dreamlight Parks Fests war der 15.05.2024. Das Event endet am 05.06.2024. Ihr müsst diverse Anstecknadeln sammeln, aus denen ihr Popcorn-Eimer herstellen könnt. Zudem gibt es noch zusätzliche Aufgaben, welche die Community gemeinsam abschließen kann.

Erfüllt ihr bestimmte Anforderungen, schaltet ihr drei Dreamlight-Herausforderungen frei, für die ihr mit Parkkarten belohnt werdet, die ihr als Dekorationen an euren Wänden anbringen könnt.

Anzeige

Die Eimer mit Popcorn könnt ihr an einer Werkbank unter dem Reiter „Möbel“ herstellen. Da ihr dafür ausschließlich Anstecknadeln benötigt und keine anderen Ressourcen, müsst ihr die Zeit nutzen, solange das Dreamlight Parks Fest läuft und so viele Anstecknadeln sammeln, wie ihr benötigt.

Alle Anstecknadeln finden

Im Sammlung-Menü könnt ihr sechs Arten von Anstecknadeln finden, die ihr benötigt, um Popcorn-Eimer im Stil der Dreamlight Parks herzustellen. Wir erklären euch, wie ihr alle Anstecknadeln bekommt.

Anzeige

Grüne Anstecknadeln

Sprecht mit Dagobert, nachdem das Dreamlight Parks Fest gestartet ist. Die entsprechende Aufgabe findet ihr im Aufgaben-Menü des Spiels. Er wird euch erklären, wie das Event funktioniert und euch fünf neue Rezepte geben, mit denen ihr besondere Cupcakes zubereiten könnt. Folgende Cupcakes sind es:

„Meerjungfrauen“-Cupcakes „Minnie“-Cupcakes „Prinzessin Aurora“-Cupcakes „Spaceship Earth“-Cupcakes „Stitch“-Cupcakes für Dagobert

Sprecht ihr Dagobert danach erneut an, könnt ihr zwei Aufgaben abschließen. Die Aufgabe zum Dekorieren des Tals ist eine wöchentliche Aufgabe, die euch immer viele grüne Anstecknadeln (50 Stück) bringt. Dafür müsst ihr allerdings viele Ressourcen aufbringen, um gewünschte Möbel herzustellen und zu platzieren. Die andere Aufgabe könnt ihr jeden Tag neu abschließen und ihr erhaltet dafür vier grüne Anstecknadeln.

Anzeige

Insgesamt gibt es fünf tägliche Aufgaben. Ihr müsst einfach die oben genannten Cupcakes für die entsprechenden Charaktere zubereiten. Wichtig ist, die Charaktere vorher anzusprechen und den Auftrag zu bekommen. Die Aufgabe beinhaltet nämlich auch das Zubereiten der Cupcakes und nicht nur das Verteilen. Im Voraus zu kochen, bringt euch also leider nichts.

Achtet beim Verteilen darauf, eine Art Cupcakes an verschiedene Dorfbewohner zu verteilen. Es ist aber möglich, einem Dorfbewohner jeweils eine Variante der fünf Cupcakes zu geben. Zudem ist es nicht möglich, mehrere Cupcake-Aufgaben auf einmal anzunehmen. Versucht ihr das, kann es passieren, dass sich die Charaktere aufhängen und keine Aufgaben mehr verteilen. Startet das Spiel einfach neu, dann sollte es wieder funktionieren.

Anzeige

Rote Anstecknadeln und Blumenanstecknadeln

Rote Anstecknadeln findet ihr in allen Biomen des Hauptspiels (DLC ausgeschlossen). Sucht um die Häuser der Charaktere herum. Sie liegen immer auf dem Boden in der Nähe eines Hauses und ihr könnt sie einsammeln. Bedauerlicherweise bringt es nichts, einen Dorfbewohner mit der Sammeln-Rolle mitzunehmen, denn dadurch erhaltet ihr keine zusätzlichen roten Anstecknadeln.

Offiziell heißt es, man könne die roten Anstecknadeln auch in den Häusern finden. Wir haben einen solchen Fall nicht gehabt und haben irgendwann die Suche aufgegeben, um uns die Ladebildschirme zu ersparen. Die roten Anstecknadeln außerhalb spawnen häufig genug nach.

Haltet nach diesen Blumenanstecknadeln und roten Anstecknadeln Ausschau. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die Blumenanstecknadeln wachsen wie alle anderen Blumen auch. Sucht nach ihnen auf dem Hauptplatz und auf der friedlichen Wiese. Sie unterscheiden sich von den anderen Blumen darin, dass sie glitzern, wenn ihr euch ihnen nähert. Außerdem bestehen sie aus einer gelben Mitte und roten Blättern drumherum.

Blaue Anstecknadeln

Blaue Anstecknadeln sind recht einfach zu bekommen. Ihr könnt sie auf der friedlichen Wiese oder am schillernden Strand aus den weißen Blubberblasen angeln. In diesem Fall hilft es auch, einen Begleiter mit der Angler-Rolle mitzunehmen, da ihr so die doppelte Menge an blauen Anstecknadeln erhalten könnt. Vorausgesetzt ihr habt genug Dorfbewohner mit der Angler-Rolle ausgestattet und sie auf Freundschaftslevel 10 gelevelt.

Hinweis: Auch wenn es dazu keine offizielle Aussage gibt, scheint es bei Regen weniger blaue Anstecknadeln zu geben und stattdessen mehr Fische, die normalerweise aus den weißen Blasen geangelt werden, zu geben.

So sehen die blauen Anstecknadeln aus, die ihr angeln müsst. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Lila und gelbe Anstecknadeln

Die lila Anstecknadeln müsst ihr an eurem Werktisch herstellen und benötigt für eine lila Anstecknadel

1x blaue Anstecknadel,

2x rote Anstecknadel,

100x Dreamlight.

Gelbe Anstecknadeln gibt es bisher noch nicht im Spiel. Ihr könnt sie lediglich im Menü finden. Wir vermuten, dass sie im Laufe des Dreamlight Parks Festes freigeschaltet werden.

Dreamlight-Herausforderungen beim Parks Fest

Während ihr die Nadeln sucht und die täglichen und wöchentlichen Aufgaben für das Fest abschließt, könnt ebenfalls Dreamlight-Herausfoderungen erledigen. Insgesamt gibt es drei davon und ihr findet sie im Menü unter dem Reiter „Dreamlight“ und dann unter „Dorf“. Folgende Herausforderungen könnt ihr abschließen:

Anstecknadel-Ersteller: Stellt hierfür 20 lila Anstecknadeln her. Popcorn-Fan: Stellt hierfür fünf Popcorn-Eimer im Stil des Dreamlight Parks Festes her und platziert sie im Freien. Süßer Samariter: Verteilt für diese Herausforderung 50 Cupcakes aus den täglichen Aufgaben des Festes an die Bewohner.

Als Belohnung erhaltet ihr drei verschiedene Parkkarten, die ihr als Dekoration an die Wand hängen könnt. Das folgende Bild zeigt euch eine solche Belohnung.

Hier seht ihr die Parkkarte „Magic Kingdom“, die ihr als Belohnung für die Herausforderung „Süßer Samariter“ erhaltet. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Habt ihr alle Anstecknadeln finden und alle Popcorn-Eimer herstellen können? Dann habt ihr vielleicht Lust auf unser DDV-Quiz:

Disney Dreamlight Valley: Quiz für wahre Herrscher

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.