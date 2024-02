Synchronsprecher von Arnold Schwarzenegger: Die Stimme des Terminators

Die Synchronsprecher von Arnold Schwarzenegger haben sich über seine Filmkarriere hinweg gehäuft. Wer dem Terminator alles seine Stimme geliehen hat und woher ihr sie noch kennt, verraten wir euch hier.

Obwohl Schwarzenegger durch seine österreichische Herkunft deutsch sprechen kann, wurde er in seinen Filmen und Serien stets von einem Synchronsprecher synchronisiert. In seinem ersten Film „Hercules in New York“ übernahm dies vorerst Wolf Goldan, dessen Tonspur aber dann von Arnolds späterer Feststimme Thomas Danneberg neu eingesprochen wurde.

Thomas Danneberg: Schwarzeneggers Synchronsprecher

Der gelernte Hochseefischer und Schauspieler war von 1964 bis zu seinem Ruhestand 2019 als Synchronsprecher aktiv, vierzig Jahre davon als Stimme von Arnold Schwarzenegger. Neben dem Actionstar, hat Danneberg aber einige weitere Größen aus Hollywood im Dauerauftrag gehabt.

John Travolta, Sylvester Stallone, Dan Aykroyd und John Cleese sind weitere Darsteller, die ihre deutschen Auftritte von Danneberg vertont bekommen haben. Im Fall von Stallone, gab es sogar Instanzen, in denen Danneberg ihn in der gleichen Szene mit Schwarzenegger eingesprochen hat. So zum Beispiel in „The Expendables 1-3“.

Auch im Film „Escape Plan“ waren Stallone und Schwarzenegger Szenenpartner. Da hier aber der Sprechanteil von Schwarzenegger größer war, wurde dieser von Ralph Schicha synchronisiert.

Im Bereich der Animationsfilme ist Danneberg ebenfalls vertreten. So hat er die deutsche Synchronisation von John Cleese als König Harold in allen Shrek-Filmen übernommen.

Thomas Danneberg hat nach der Ankündigung seines Ruhestands in 2019 keine weiteren Projekte mehr angenommen und starb im Alter von 81 Jahren im September 2023.

Arnold Schwarzeneggers Synchronsprecher nach 2019

Mit seinem Ruhestand hinterließ Danneberg mehrere Synchronrollen unbesetzt, die einen Nachfolger brauchten. Mit dem Schauspieler Bernd Egger konnten diese nachbesetzt werden.

Der gelernte Nachrichtensprecher hat seinen ersten Einsatz als Arnold Schwarzeneggers Synchronsprecher im Film „Terminator: Dark Fate“ gehabt. Zuvor konnte er den Charakter T-800 „Carl“ bereits in „Mortal Kombat 11“ vertonen.

Seine erste Rolle im Videospielbereich war dies aber nicht. Zuvor konntet ihr Egger als den Kultisten Elpenor in „Assassin's Creed Odyssey“ hören. Darauf folgte die Stimme der männlichen Version von Eivor in „Assassin's Creed Valhalla“.

Auch die Synchronisation von Dan Aykroyd übernahm Egger ab 2021 in „Ghostbuster: Legacy“. Während der Direktor der Anti-Verbrecher-Liga, Silas Ramspopo, in „Ich – Einfach unverbesserlich 2“ noch von Danneberg gesprochen wurde, übernahm dies Egger in den folgenden Teilen.

Abseits der Synchronisation von Dannebergs ehemaligen Rollen, hört ihr Egger auch als Baylan Skoll in der Star-Wars-Serie „Ahsoka“. Als Mohammed Avdol ist Egger auch in „JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders“ zu hören.

