Wednesday Serie im Stream: Alle Infos & das Warten auf Staffel 2

Die Coming-of-Age-Serie „Wednesday“ zeigt das bizarre und surreale Schulleben der gleichnamigen Addams-Tochter. Wo ihr die Serie sehen könnt, warum das Warten auf die zweite Staffel länger dauern wird und alles weitere erfahrt ihr hier.

Die erste Staffel von Tim Burtons „Wednesday“ war ein riesiger Erfolg. Die Tochter Wednesday (Jenna Ortega) der berühmt-berüchtigten Addams-Family soll entgegen ihres Willens von einer gewöhnlichen Schule auf die Nevermore Academy wechseln – eine Schule für übernatürliche Menschen. Doch schon kurz nach ihrer Ankunft holt sie die Familien-Geschichte ein, während in der Stadt eine Mordserie losbricht.

Wann kommt Staffel 2?

Die zweite Staffel wurde bereits wenige Wochen nachdem Start offiziell angekündigt. Eigentlich hätte man so mit einem Release spätestens Anfang 2024 rechnen können.

Aufgrund des anhaltenden Autoren-Streiks der Hollywood zum Stillstand zwingt, werden sich viele Serien jedoch stark verschieben. Auch Netflix-Produktionen sind hiervon betroffen, weswegen wir aktuell mit einem Release Ende 2024 oder erst Anfang 2025 rechnen.

Wie die Kollegen von Deadline erfahren haben, werden die Dreharbeiten der zweiten Staffel in Irland stattfinden und nicht wie zuvor in Rumänien. Die Produktion soll dabei im April 2024 beginnen (Quelle: Deadline).

Weitere Informationen zum Streik der Writes Guild of America (WGA) lest ihr hier:

Wednesday Trailer

Wednesday - Trailer Deutsch

Wednesday Stream (Deutsch)

Wednesday ist zwar eine Netflix-Original-Serie und war zeitweise exklusiv bei dem Streamingdienst verfügbar, ist aufgrund der Lizenzinhaber mittlerweile aber auch bei anderen Anbietern zum digitalen Kauf erhältlich.

Hier seht ihr Wednesday im Abo:

Hier könnt ihr Wednesday digital kaufen:

DVD- und Blu-ray-Release?

Insgesamt bringt Netflix seine Serien und Filme nur selten in physischer Form auf den Markt. Meist erscheinen die Serien nur in Form von Sammlereditionen auf dem amerikanischen Markt und häufig auch nicht in Europa geschweige denn Deutschland wie beispielsweise auch bei „Stranger Things“ (bei Amazon anschauen).

Bei „Wednesday“ scheint hier aber Lizenzinhaber MGM andere Pläne zu haben. So ist zumindest ein Release der ersten Staffel auf Blu-ray und DVD im englischsprachigen Raum offiziell für Ende März 2024 angekündigt. Diese wird auch in Großbritannien angeboten (bei Amazon UK anschauen). Ob die erste Staffel auch hierzulande mit deutscher Tonspur auf phyischen Scheiben angeboten wird, ist aber noch nicht klar.

Wednesday im Fernsehen?

Eine Ausstrahlung im deutschen Fernsehen von „Wednesday“ ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht geplant. Die exklusiven Serien des Streamingdienst schaffen es nur selten ins reguläre Programm von deutschen TV-Sendern.

Da die Rechte wie bei beispielsweise „Orange is the new Black“, „BoJack Horseman“ oder „Dark“ nicht nur bei Netflix liegen, ist es aber nicht unmöglich.

Episodenliste

Folge Deutscher Titel Originaltitel Premiere Staffel 1 1 (1) Mittwochskind trägt großes Leid Wednesday's Child is full of Woe 23.11.22 2 (2) Trautes Heim, Leid allein Woe Is the Loneliest Number 23.11.22 3 (3) Freund und Leid liegen nah beieinander Friend or Woe 23.11.22 4 (4) Bei Leid und Trank Woe What a Night 23.11.22 5 (5) Wer Leid sät ... You Reap What You Woe 23.11.22 6 (6) Leid pro quo Quid Pro Woe 23.11.22 7 (7) Kommt Leid, kommt Rat If You Don't Woe Me by Now 23.11.22 8 (8) Ein Leid kommt selten allein A Murder of Woes 23.11.22 Staffel 2 1 (9) TBA TBA Vsl. 2025 …

