Waipu.tv Stick ohne Vertrag kaufen & nutzen: Das geht

Inhalte des Streaming-Dienstes Waipu.tv kann man auf verschiedenen Wegen auf den TV-Bildschirm bringen. Einer davon ist der hauseigene Waipu.tv-4K-Stick. Kann man den Stick auch ohne Abo bekommen und nutzen?

waipu.tv Facts

Waipu.tv ist ein Streaming-Dienst, der euch über das Internet Zugang zu verschiedenen TV-Sendern gibt. Viele der Sender gibt es auch in HD-Qualität. Für Fernseher ohne Internetempfang eignet sich der Umweg über den Streaming-Stick. Das Gerät wird mit dem WLAN verbunden und in einen HDMI-Slot am TV-Gerät gesteckt.

waipu.tv 4K Stick | Inkl. Fernbedienung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2023 15:29 Uhr

Waipu.tv Stick ohne Vertrag nutzen: Das gibt es zu sehen

Man bekommt den Waipu.tv-Stick entweder in Kombination mit einem Abonnement kaufen oder mieten (bei Waipu.tv ansehen) oder man kauft ihn separat und unabhängig von einem Waipu.tv-Abo. Im Einzelkauf gibt es das Gerät zum Beispiel bei Amazon oder Gravis. Für die Nutzung ist kein Abo verpflichtend. Ihr könnt darüber also auch ohne einen kostenpflichtigen Waipu.tv-Zugang fernsehen.

Mit einem kostenlosen Account bei Waipu.tv kann man verschiedene Free-TV-Sender wie die öffentlich-rechtlichen Kanäle sowie „FAST“-Channels im Stream empfangen.

Der Stick bietet nicht nur Zugang zum Waipu.tv-Programm, sondern zu zahlreichen weiteren Apps .

. Man kann damit also zum Beispiel auch Netflix, Prime Video, Disney+, Dazn, Wow, YouTube, Spotify oder RTL+ ansehen, wenn ihr einen entsprechenden Zugang zu den Diensten habt.

ansehen, wenn ihr einen entsprechenden Zugang zu den Diensten habt. Ohne Abo müsst ihr zwar auf die Sender aus den Waipu.tv-Paketen verzichten, könnt aber dank der zusätzlichen Apps trotzdem TV-Sendungen auf dem Fernseher anschauen.

anschauen. Eine Vielzahl von Apps ist bereits vorinstalliert, neue Anwendungen kann man zudem mit einem Google-Konto über den „Play Store“ herunterladen. Die Installation neuer Apps ist im Bereich „Einstellungen“ auf dem Stick möglich.

Tipp: Kauft man einen neuen Waipu.tv-4K-Stick, ist dort oft ein Gutschein für einen 3-monatigen Zugang zum „Perfect Plus“-Abo bei Waipu.tv enthalten (bei Amazon ansehen).

Geld sparen beim Streaming Abonniere uns

auf YouTube

Das kann der Waipu.tv-4K-Stick

Der Waipu.tv-Stick funktioniert genauso wie andere Streaming-Sticks, etwa der „Fire TV Stick“, Chromecast oder das TV-Gerät von Roku. Es lässt sich über eine Fernbedienung steuern, die auch eine Sprachbedienung ermöglicht. Für die Bildqualität werden 4K, 1080ü/i und 720p/i angegeben. Die tatsächliche Qualität ist zum einen von der Internetverbindung und zum anderen vom ausgewählten Streaming-Anbieter abhängig.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.