Neue Fritzboxen kommen: Das leisten die rasanten AVM-Router

AVM hat mehrere neue Fritzbox-Router angekündigt: Die vier Modelle eignen sich für verschiedene Anschlüsse wie Glasfaser, DSL und Kabelnetz und integrieren die neue WiFi-7-Technologie. Bei einem wichtigen Detail hält sich der deutsche Hersteller noch bedeckt.

AVM präsentiert vier neue Fritzboxen

Auf der Breitbandmesse ANGA COM in Köln will AVM gleich vier neue Fritzboxen ankündigen: Vorgestellt werden das Modell Fritzbox 5690 Pro (neben einer XGS-Variante) für Glasfaser- und DSL-Anschlüsse sowie die reinen DSL-Router Fritzbox 7690 und 7682.

Ein Highlight der neuen Router ist die Unterstützung des drahtlosen Übertragungsstandards WiFi 7. Die Smart-Home-Technologie Zigbee ist der Fritzbox 7690 und 5690 Pro vorbehalten, an einer Matter-Unterstützung wird gearbeitet (Quelle: AVM).

Die Fritzbox 5690 Pro bietet neben Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbit/s an Glasfaseranschlüssen auch eine verbesserte WLAN-Abdeckung durch ein Triband-Mesh-System. Die Fritzbox 7690 zeichnet sich durch eine mögliche drahtlose Geschwindigkeit von bis zu 5.760 Mbit/s aus, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorgängermodell darstellt. Auch die Fritzbox 7682 soll zumindest theoretisch diese Geschwindigkeit erreichen.

Wann die neuen Fritzboxen auf den Markt kommen, ist noch unklar. AVM gibt derzeit nur an, dass die Fritzbox 5690 Pro und 7690 „im Sommer“ erscheinen werden. Zu den anderen Modellen will man sich erst später äußern. Preise für die neuen Fritzboxen nennt der deutsche Router-Hersteller noch nicht.

Tipps und Tricks rund um Fritzboxen seht ihr im Video:

AVM: Vorschau auf FritzOS 8

Neben den neuen Router-Modellen hat AVM auch einen Ausblick auf die kommende Software FritzOS 8 gegeben und neue Lösungen für WLAN-Mesh und das Netzwerk-Management vorgestellt. Die neuen Funktionen sollen nicht nur die Benutzerfreundlichkeit erhöhen, sondern auch die Effizienz und Sicherheit von Netzwerken verbessern. Wann FritzOS 8 erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.

