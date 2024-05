Nach Fallout-Erfolg: Amazon nimmt sich nächsten Gaming-Klassiker vor

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass Videospiel-Adaptionen sehr erfolgreich sein können. Besonders Amazon konnte mit der Fallout-Serie kürzlich einen riesigen Erfolg feiern. Nun plant das Unternehmen, an diesen Erfolg anzuknüpfen und einen weiteren beliebten Videospiel-Hit zu verfilmen, was vor allem Action-Adventure-Fans begeistern wird.

Tomb Raider als Serie: Amazon arbeitet schon am nächsten potenziellen Hit

Die Archäologin Lara Croft begeistert Fans seit Jahrzehnten als Videospiel-Heldin und konnte auch auf der großen Leinwand Erfolge feiern. Die kommende Serie, an der Amazon MGM Studios und Entwickler Crystal Dynamics gemeinsam arbeiten, wird ebenfalls auf ihren Abenteuern basieren und verspricht, die Erfolgsgeschichte fortzusetzen.

Bei der kommenden Serie handelt es sich um ein Werk von der britischen Schauspielerin, Drehbuchautorin und Produzentin Phoebe Waller-Bridge, die selbst mit der Marke Tomb Raider aufgewachsen ist. Sie freue sich auf diese Aufgabe und fühle sich unglaublich privilegiert, die Serie ins Fernsehen zu bringen. „Lara Croft bedeutet mir sehr viel, wie vielen anderen auch, und ich kann es kaum erwarten, dieses Abenteuer zu erleben. Mit Fledermäusen und allem Drum und Dran“, so Waller-Bridge. Wer in die Rolle der Lara schlüpfen wird, ist allerdings noch nicht bekannt (Quelle: Deadline).

Fans dürfen gespannt sein, ob Amazon an den Erfolg von Fallout anknüpfen kann, doch die Chancen stehen gut. Waller-Bridge ist im Action-Adventure-Genre keine Unbekannte: Sie schrieb das Drehbuch für den James Bond-Film No Time to Die und spielte kürzlich die Hauptrolle in Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Auch Netflix arbeitet an Tomb-Raider-Projekt

Nicht nur Amazon will aus der Marke Kapital schlagen, auch Netflix arbeitet an einer neuen Tomb-Raider-Serie – diesmal in animierter Form. Tomb Raider: The Legend of Lara Croft befindet sich in der Entwicklung und konzentriert sich auf den „ikonischen Aufstieg“ der Videospielheldin. Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht, aber die Serie soll noch 2024 bei Netflix erscheinen.

Ein Trailer ist bereits vor Monaten erschienen:

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft - Teaser-Trailer Englisch

