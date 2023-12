Marvel Filme & Serien: Das erwartet uns 2024

Nach dem US-Autoren-Streik haben sich viele Filmprojekte nach hinten verschoben, so auch im Marvel Cinematic Universe (MCU). Welche Filme und Serien noch für das Jahr 2024 geplant sind, erfahrt ihr hier.

Auch Disney und die Marvel Studios haben mit vielen Verschiebungen zu kämpfen. So wird es nach aktuellen Pläne gerade mal ein Marvel-Film im Jahr 2024 auf die Kinoleinwände schaffen. Bei den Serien bei Disney+ gibt es jedoch etwas mehr Auswahl.

Marvel Film e 2024

Deadpool 3

Mit dem dritten Teil der zuvor nicht zum MCU gehörenden Reihe bricht Anti-Held Deadpool erneut duch die vierte Wand und somit in das große Filmuniversum ein. „Deadpool 3“ wird somit auf mehrere Arten ein besonderes Erlebnis: Einerseits ist es der einzige Marvel-Film, der im Jahr 2024 in den Kinos anlaufen wird und andererseits wird er die Multiverse-Saga somit nicht nur filmisch sondern auch in unserer Welt vorantreiben. Wie das ganze ablaufen soll, sehen wir im Mai 2024.

Genre: Komödie, Action

Komödie, Action Besetzung: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Hugh Jackman, Jennifer Garner, Emma Corrin



Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Hugh Jackman, Jennifer Garner, Emma Corrin Drehbuch/Story: Shawn Levy, Rob Liefeld, Wendy Molyneux

Shawn Levy, Rob Liefeld, Wendy Molyneux Kinostart: 4.5.2023

Deadpool Update, Part Hugh

Alle bisher erschienen und kommenden Marvel-Filmen und -Serien seht ihr hier in der Übersicht:

Marvel Serien 2024

Echo

Maya Lopez ist die Adoptivtochter des Gangsterbosses und Superschurken Wilson Fisk aka Kingpin. In der Serie „Hawkeye“ war sie bereits als Antagonistin zu sehen. In „Echo“ sehen wir den Weg zu ihrem neuen Alter-Ego und wie sie sich ihrer Vergangenheit stellt.

Genre: Action, Crime

Action, Crime Besetzung: Alaqua Cox, Zahn McClarnon, Vincent D'Onofrio



Alaqua Cox, Zahn McClarnon, Vincent D'Onofrio Drehbuch/Story: Marion Dayre, Amy Rardin

Marion Dayre, Amy Rardin Disney+: 10.1.2024

Echo - Trailer Deutsch

Daredevil: Born Again

„Daredevil“ gehört zu den beliebtesten Marvel-Serien, die unter Netflix erschienen sind. Einen kleinen Vorgeschmack auf die Rückkehr von Charlie Cox als Matt Murdock aka Daredevil haben wir bereits in „Spider-Man: No Way Home“ sowie „She-Hulk: Die Anwältin“ erleben dürfen. In „Born Again“ sollen 2024 einige Fragen geklärt werden.

Genre: Action, Crime

Action, Crime Besetzung: Charlie Cox, Margarita Levieva, Jon Bernthal



Charlie Cox, Margarita Levieva, Jon Bernthal Drehbuch/Story: David Boyd, Michael Cuesta

David Boyd, Michael Cuesta Disney+: 2024

Bildquelle: Marvel Studios, Disney

Ironheart

Die geniale Erfinderin Riri Williams schafft es einen der fortschrittlichsten Kampfanzüge der Menschheit zu entwickeln, welcher es sogar mit Tony Starks Entwicklungen aufnehmen kann. Nach den Turbulenzen in Wakanda („Black Panther: Wakanda Forever“) sorgt sie nun mit Superheldennamen Ironheart für Sichherheit in ihrer Heimatstadt Chicago.

Genre: Abenteuer, Drama

Abenteuer, Drama Besetzung: Dominique Thorne, Alden Ehrenreich, Manny Montana



Dominique Thorne, Alden Ehrenreich, Manny Montana Drehbuch/Story: Brian Michael Bendis, Mike Deodato Jr., Chinaka Hodge, Eve Ewing

Brian Michael Bendis, Mike Deodato Jr., Chinaka Hodge, Eve Ewing Disney+: 2024

Bildquelle: Marvel Studios, Disney

Agatha: Darkhold Diaries

Kathryn Hahn spielte die Rolle der Agatha Harkness bereits in „WandaVision“. Viel ist über die Serie noch nicht bekannt, aber 2024 soll die mächtige Hexe nun ihre eigene Serie bekommen.

Genre: Fantasy, Komödie

Fantasy, Komödie Besetzung: Kathryn Hahn, Patti LuPone, Miles Gutierrez-Riley



Kathryn Hahn, Patti LuPone, Miles Gutierrez-Riley Drehbuch/Story: Jac Schaeffer

Jac Schaeffer Disney+: 2024

Bildquelle: Marvel Studiso, Disney+

