Jamie Olivers Synchronsprecher: Stimme des TV-Kochs

An Jamie Olivers Synchronsprecher kommt ihr in der deutschen Fernsehlandschaft kaum vorbei. Wo ihr die Stimme des Fernsehkochs hören könnt und wer hinter der Synchronisierung steckt, verraten wir euch hier.

Anzeige

Seit 1999 ist Kim Hasper der Synchronsprecher von Jamie Oliver in diversen Kochsendungen und Specials wie „Jamie at Home“ oder „Jamies 5-Zutaten-Küche“. Der gebürtige Berliner ist seit seinem siebten Lebensjahr im Tonstudio und verkörpert regelmäßig diverse Rollen. Zu seinen Dauerrollen gehört nicht nur der Koch, sondern auch Schauspieler Zach Braff, James Franco und Jason Biggs. Zudem hat Hasper mehrere Werbungen von o2 eingesprochen.

Serien mit dem Synchronsprecher von Jamie Oliver

Mit Zach Braff in der Rolle des Internisten John „J.D.“ Dorian aus „Scrubs“, hat Hasper eine seiner längsten durchgehenden Dauerrollen. Von 2001 bis 2010 synchronisierte er den jungen Arzt und lieh Braff auch in anderen Projekten seine Stimme. Und auch in Modern Family sprach Hasper zehn Jahre lang Mitchell Pritchett für Jesse Tyler Ferguson ein. Eine weitere Mockumentary mit Hasper ist „The Office – Das Büro“, in welcher ihr ihn als B.J. Novaks Ryan Howard hört.

Anzeige

Im Anime-Bereich sollte Hasper euch auch bekannt vorkommen. Für den japanischen Synchronsprecher Mamoru Miyano übernimmt er die deutsche Synchronstimme von Light Yagami in „Death Note“ sowie die von Sugar Mask in „One Punch Man“.

Hasper hatte zudem in zwei Teilen der „Far Cry“-Videospielreihe kleinere und größere Auftritte. In der zweiten Installation der Reihe spricht er Keith Ramsay, während er in der dritten in die Rolle des Protagonisten Ajay Ghale schlüpft.

Anzeige

Filme mit der Synchronstimme von Kim Hasper

Harry Osborn, der beste Freund Spider-Mans, erhielt in den drei Filmen seine deutsche Synchronstimme von Hasper. James Franco wurde aber nicht nur in „Spider-Man“ von Kim Hasper eingesprochen. Auch in vielen anderen Verfilmungen wie „Das ist das Ende“ oder „Zeroville“ spricht er den älteren der Franco-Brüder.

Jason Biggs erhält seine Synchronstimme seit 1999 von Hasper. Angefangen mit dem ersten „American Pie“-Film bis hin zu neueren Filmen mit dem Schauspieler. Auch Chris Evans hat seine Stimme von Hasper bekommen. In „Final Call – Wenn er auflegt, muss sie sterben“ spricht er diesen in der Rolle des Ryan.

Kim Hasper hat viele Charaktere eingesprochen. Ob ihr jedoch auch diese Charaktere ihren Synchronsprechern zuordnen könnt, erfahrt ihr hier:

Quiz: Könnt ihr alle Stimmen und Synchronsprecher erraten?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.