Überraschende Kehrtwende von Samsung: Günstiges Smartphone muss weichen

Auch wenn Falt-Handys immer noch nicht ansatzweise so oft verkauft werden wie klassische Smartphones, hält Samsung weiterhin an ihnen fest. Dieses Jahr scheint es sogar ein Modell mehr als sonst zu geben. Doch die erhoffte FE-Version des Z Fold 6 können Fans anscheinend abschreiben.

Samsung Galaxy Facts

Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim statt FE im Gespräch

Falt-Handy-Chaos bei Samsung. Vor einigen Monaten kamen erste Gerüchte auf, laut denen der Hersteller an einer günstigen Version des kommenden Galaxy Z Fold 6 arbeiten soll – eine Art FE-Version. Doch schon kurz darauf wurde es still um die preiswerte Version des Premium-Falt-Handys.

Anzeige

Stattdessen gibt es nun neue Informationen, die Böses erahnen lassen. Wie Industrie-Insider Ross Young auf X (ehemals Twitter) erklärt, scheint Samsung nun an einem Galaxy Z Fold 6 Slim zu arbeiten:

Im direkten Vergleich zum regulären Z Fold 6 soll das Display der Slim-Version erstaunlicherweise größer ausfallen. Dafür verlieren Kunden jedoch den Support für den S Pen. Erscheinen soll das Z Fold 6 Slim seinen Informationen nach im vierten Quartal 2024 und ähnlich viel kosten wie das normale Z Fold 6.

Anzeige

Dass Samsung mindestens an einer zweiten Variante des Z Fold 6 arbeitet, scheint immer wahrscheinlicher. Wir wagen jedoch zu bezweifeln, dass der Hersteller aus Südkorea neben dem Z Fold 6 Slim auch noch eine günstigere FE-Version herausbringt. Für drei unterschiedliche Geräte dürfte die angepeilte Zielgruppe schlichtweg zu klein sein. Gut möglich also, dass das Z Fold 6 FE zu Gunsten der Slim-Version weichen muss.

Samsungs aktuelle Riege an Falt-Smartphones im Hands-On:

Samsung Galaxy Z Flip 5 & Fold 5 im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Z Fold 6 & Z Flip 6: Samsung setzt voll auf Snapdragon

Während es vor Kurzem noch Berichte gab, laut denen Samsung beim kommenden Z Flip 6 und Z Fold 6 in einigen Regionen auf den hauseigenen Exynos 2400 als SoC setzt, widerlegen andere Meldungen diese Behauptungen nun.

Anzeige

Laut fonearena kommt sowohl beim Z Fold 6 als auch beim Z Flip 6 überall der Snapdragon 8 Gen 3 zum Einsatz. Wahrscheinlich sind die Verkaufszahlen der Falt-Smartphones zu gering, sodass sich die Zwei-Chip-Strategie nicht ausgezählt hätte. Durch die höhere Bestellmenge an Snapdragon-Prozessoren dürfte Samsung bei Qualcomm vielleicht einen besseren Stückpreis ergattern.

Ob diese Leaks stimmen, erfahren wir jedoch erst am 10. Juli. An diesem Tag steht Samsungs großes Unpacked-Event an, bei dem auch die neuen Falt-Smartphones offiziell angekündigt werden sollen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.