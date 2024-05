Keine Chance für Apple und Xiaomi: Samsung hat es wieder geschafft

Apple konnte im vergangenen Jahr mit den iPhones die Welt erobern. Doch das Blatt wendet sich wieder. Aktuelle Smartphone-Verkaufszahlen aus Europa zeigen, dass Apple als einziger großer Hersteller in den Top 5 Marktanteile verliert, während die Konkurrenz ordentlich zulegt. Dadurch wird die alte Reihenfolge wiederhergestellt.

Samsung baut Vorsprung zu Apple aus

Für Samsung läuft es im 1. Quartal 2024 in Europa wieder besser. Das südkoreanische Unternehmen kann sich einen Marktanteil von 32 Prozent sichern. Das entspricht in absoluten Zahlen einem Zuwachs von 7 Prozent, während der Markt an sich um 10 Prozent gewachsen ist. Auf dem zweiten Platz landet Apple mit einem Marktanteil von 25 Prozent. Das ist ein Verlust von einem Prozent und gegen den Markttrend. Apple verliert mit seinen iPhones in Europa also Kunden.

Xiaomi bleibt weiterhin auf dem dritten Platz mit einem Marktanteil von 18 Prozent. Das chinesische Unternehmen liegt fast gleichauf mit dem Smartphone-Markt um 11 Prozent zu. Realme landet auf dem vierten Platz und kommt nun auf einen Marktanteil von 4 Prozent. Das Wachstum beläuft sich auf 59 Prozent. Nur Honor ist auf dem fünften Platz mit einem Wachstum 67 Prozent und einem Marktanteil von ebenfalls 4 Prozent noch stärker gewachsen.

Apple verliert in Europa, während alle anderen Smartphone-Hersteller wachsen. (Bildquelle: Counterpoint Research)

Andere Smartphone-Hersteller legen zwar auch leicht zu und erreichen zusammen einen Marktanteil von 18 Prozent, doch keiner sticht hervor. Google ist mit seinen Pixel-Handys also weiterhin nicht wirklich durchgestartet.

Im Video könnt ihr euch das Samsung Galaxy S24 Ultra anschauen:

Apple dürfte mit dem iPhone 16 Pro auftrumpfen

Im Herbst dürfte Apple mit den iPhone-16-Modellen wieder auftrumpfen. Schon die 15er-Modelle haben überzeugt und Apple für kurze Zeit zum größten Smartphone-Hersteller der Welt gemacht. Bei der neuen Generation soll das Unternehmen dann auch auf den KI-Zug aufspringen und so viele neue Kundinnen und Kunden für sich gewinnen.

