Huawei ohne Android: Damit haben Smartphone-Nutzer nicht gerechnet

Huawei arbeitet aktuell an einem Betriebssystem mit dem Namen HarmonyOS Next, das ohne Android als Grundlage auskommt. Erste Tester konnten das System bereits ausprobieren und waren komplett überrascht. Statt einfach nur eine Android-freie Kopie des bisherigen HarmonyOS-Betriebssystems anzubieten, hat Huawei viel mehr verändert.

HarmonyOS Next ohne Android besser als erwartet

Huawei meint es mit HarmonyOS Next ohne Android-Basis wohl wirklich ernst. Wer bisher gedacht hat, dass Huawei einfach nur HarmonyOS oder EMUI nimmt und die Basis austauscht, der irrt sich. Erste Tester konnten das neue Betriebssystem bereits ausprobieren und zeigen sich überrascht. Demnach läuft HarmonyOS Next viel flüssiger als alles, was Huawei bisher eingesetzt hat (Quelle: HuaweiCentral). Der Verzicht auf Android und der Einsatz einer eigenen Basis hat wohl einen echten Turbo gezündet. Huawei kann damit nämlich die Hard- und Software perfekt aufeinander abstimmen – genau wie Apple.

Demnach soll sich HarmonyOS Next sehr von HarmonyOS 4.2 auf Basis von Android unterscheiden, das aktuell zum Einsatz kommt. Die Icons der System-Apps sehen zwar sehr ähnlich aus, deren Funktion soll aber stark überarbeitet worden sein. Huawei schafft also nicht nur die Grundlage, sondern passt direkt auch die ganzen Apps für das neue Betriebssystem an. Alles soll viel schneller laufen und eine deutlich bessere Benutzererfahrung liefern.

Viele neue Funktionen, die Huawei speziell mit HarmonyOS Next einführen möchte, befinden sich immer noch hinter verschlossenen Türen. Frühestens im Juni, wenn die offizielle Beta-Version startet, werden diese enthüllt und könnten einen noch besseren Ausblick auf Huaweis Zukunft ohne Android geben.

Huawei wird HarmonyOS Next auch auf Smartphones wie das Pura 70 Ultra bringen:

Huawei Pura 70 Ultra vorgestellt

HarmonyOS Next vorerst nur für China

Huawei setzt in Europa immer noch EMUI mit Android-Basis bei seinen Smartphones ein. Nicht einmal das normale HarmonyOS wird hier angeboten. Das ist nur bei Geräten wie Smartwatches der Fall. Ob HarmonyOS Next ohne Android irgendwann den Weg nach Europa findet, müssen wir abwarten. Wir hätten aber auch nicht gedacht, dass das Pura 70 Ultra hierzulande doch angeboten wird.

