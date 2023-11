Die 14 genialsten Smartphone-Gadgets, die jeder kaufen kann

© Bildquelle: Lamicall 1 / 14

Smartphone-Gadgets sind technische Spielereien, die euer Leben mit dem Handy angenehmer und bequemer machen. Die unserer Meinung nach besten 14 Gadgets, die ihr definitiv mal anschauen solltet, zeigen wir euch hier in dieser Bilderstrecke. Viel Spaß!

Halt‘ mal!

Los geht's mit dem Handy-Halter, der euch die Hände frei hält: Er hat einen drehbaren 360°-Kugelkopf, wodurch ihr ihn auf einen beliebigen Blickwinkel einstellen könnt. So lest ihr beispielsweise bequem im Bett ohne das Smartphone ständig in der Hand halten zu müssen. In der Badewanne schaut ihr eure Lieblings-Serien oder -Filme. Am Schreibtisch habt ihr ein zusätzliches, frei schwenkbares Display. Der Halter ist laut Hersteller mit allen 4,7-Zoll-Handys sowie dem iPhone 15 und älteren Modellen kompatibel sowie einige Android-Geräte. Laut der Rezensionen passte sogar ein Android-Tablet in die Halterung.

