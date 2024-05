Was ist TikTok Lite und ist es gefährlich? Unterschiede zu TikTok

TikTok gehört derzeit zu den beliebtesten Apps überhaupt. Neben der Haupt-App gibt es auch „TikTok Lite“ also Download. Was ist die Lite-Version und worin liegt der Unterschied zwischen TikTok und TikTok Lite?

TikTok Lite wurde im April in einigen EU-Ländern veröffentlicht. In Deutschland kann man zwar bereits die App-Seite ansehen (im Google Play Store ansehen), der Download wurde jedoch noch nicht freigeschaltet. Es handelt sich nicht wie zum Beispiel bei „WhatsApp Plus“ um eine gemoddete Version von Fremdentwicklern, sondern um eine Variante, die direkt von den TikTok-Entwicklern angeboten wird. Die Inhalte sind bei beiden Versionen gleich. Es geht also auch bei der Lite-Variante hauptsächlich um die Kurz-Videos.

Was ist TikTok Lite? Unterschiede zum normalen TikTok

Der Hauptunterschied von TikTok Lite zum normalen TikTok liegt darin, dass die Lite-Version sparsamer arbeitet. Dabei wird beim Streamen weniger Datenvolumen verbraucht. Zudem benötigt die App weniger Speicherplatz auf dem Smartphone.

Größe der App : TikTok Lite ist deutlich kleiner und benötigt weniger Speicherplatz.

: TikTok Lite ist deutlich kleiner und benötigt weniger Speicherplatz. Funktionen : Einige erweiterte Funktionen und Effekte sind möglicherweise in TikTok Lite nicht verfügbar.

: Einige erweiterte Funktionen und Effekte sind möglicherweise in TikTok Lite nicht verfügbar. Leistung : TikTok Lite ist optimiert für niedrigere Daten- und Leistungsanforderungen.

: TikTok Lite ist optimiert für niedrigere Daten- und Leistungsanforderungen. Updates: Die Lite-Version erhält möglicherweise nicht so häufig Updates und neue Features wie die Hauptversion.

Es gibt aber noch eine andere Änderung im Vergleich zur Haupt-App:

Die Nutzung von TikTok Lite ist erst ab 18 Jahren erlaubt.

erlaubt. TikTok Lite ist mit einer Art „ Belohnungssystem “ ausgestattet.

“ ausgestattet. Das heißt, man sammelt Punkte f ür verschiedene Aktionen.

ür verschiedene Aktionen. Zu diesen Aktionen gehört das Anschauen von Videos, das Einladen von Freunden zur Nutzung von TikTok und das Verteilen von Likes.

Die Punkte lassen sich in Münzen umtauschen, die wiederum in Gutscheine investiert werden können.

Zur Auswahl stehen Gutscheine beliebter Online-Shops wie Amazon.

TikTok Lite Download: Ist das gefährlich?

Das Belohnungssystem ist der EU-Kommission ein Dorn im Auge. Man sieht die Gefahr, der Online-Sucht zu verfallen und zu viel Zeit mit TikTok-Videos zu verbringen, um Punkte zu sammeln. Das könnte nach Ansicht der EU-Kommission zu gesundheitlichen und vor allem psychischen Problemen führen. Zum Schutz von Kindern und Jugendlichen ist die Lite-Version daher erst ab 18 Jahren freigegeben. Aufgrund des EU-Verfahrens wurde das Bonusprogramm zunächst deaktiviert (Quelle: ZDF.de). Mehr zur Untersuchung und den Bedenken erfahrt ihr direkt im Web-Angebot der Europäischen Kommission: Zum Angebot.

