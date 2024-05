Neue Emojis: Dieses Symbol braucht jeder im Job

Das Unicode-Konsortium hat Vorschläge für neue Emojis veröffentlicht. Darunter ist auch ein ziemlich müde dreinblickendes Gesicht, das so mancher in seiner beruflichen Kommunikation gut gebrauchen könnte. Neben dem Tränensack-Emoji gibt es noch weitere Symbole, die bald kommen sollen.

Neue Emojis 2024: Tränensack-Symbol mit dabei

Mit der geplanten Veröffentlichung der Emoji-Version 16 erhalten wir ein paar neue Symbole, die unsere digitalen Unterhaltungen bereichern sollen. Unter den Neuzugängen ist ein Emoji besonders hervorzuheben: das Gesicht mit Tränensäcken.

In unserer hektischen und oft überfordernden Arbeitswelt gibt es nun endlich ein Emoji, das die Müdigkeit vieler Menschen visuell unverwechselbar darstellen kann. Das Symbol könnte sich schnell als nützliches Werkzeug etablieren, um ohne Worte zu kommunizieren, dass man sich erschöpft fühlt oder eine Pause braucht. Es passt in eine Zeit, in der Überforderung praktisch allgegenwärtig ist.

Neben dem müden Gesicht erwarten uns noch weitere interessante Emojis wie ein Fingerabdruck, ein rotes Wurzelgemüse, ein blattloser Baum und eine Harfe. Auch eine neue Schaufel und ein Farbspritzer sind dabei (Quelle: Unicode).

Bisher sind die Symbole nur Vorschläge des Unicode-Konsortiums. In der Regel werden diese aber wie vorgeschlagen übernommen.

Wann und wo erscheinen die neuen Emojis?

Die offizielle Bestätigung und Freigabe der neuen Emojis ist für Juli geplant, nachdem die Vorschläge abschließend geprüft wurden. Die Umsetzung durch Apple, Google und Microsoft dauert erfahrungsgemäß ein paar Monate.

Nutzer können also davon ausgehen, dass die neuen Symbole gegen Ende des Jahres online gehen und in Betriebssystem-Updates integriert werden. Für iOS-Nutzer bedeutet dies voraussichtlich, dass das Tränensack-Emoji erst mit einem späteren Update von iOS 18 verfügbar sein wird.