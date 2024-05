Was heißt DILLIGAF? Bedeutung & Übersetzung der Chat-Abkürzung

Der durchaus langen Abkürzung „DILLIGAF“ kann man überall im Netz begegnen: Ob im Chat in Messengern oder bei Twitch, auf sozialen Netzwerken wie Instagram oder X sowie bei Meme-Bildern. Was „DILLIGAF“ übersetzt ins Deutsche genau bedeutet, erfahrt ihr hier.

„DILLIGAF“-Bedeutung: Das heißt die Abkürzung auf Deutsch

Bei WhatsApp, dem Facebook Messenger oder anderen Social Media-Plattformen nutzt so ziemlich jeder seinen eigenen Pool an Abkürzungen und Netz-Jargon. Besonders gern werden Akronyme eingesetzt – wie auch „DILLIGAF“ eines ist. Hierbei wird mit den Anfangsbuchstaben der einzelnen Wörter ein neues Wort gebildet. „DILLIGAF“ ist ein typisches Akronym der Chat-Sprache, welches eher selten im täglichen Sprachgebrauch von Angesicht zu Angesicht genutzt wird.

„DILLIGAF“ ist Englisch und heißt „Does It Look Like I Give A Fuck“ oder „Do I Look Like I Give A Fuck“. Übersetzt ins Deutsche also: „Sieht das so aus, als ob es mich kümmert?“ oder härter „Das interssiert mich einen Scheiß!“.

Verwendung von „DILLIGAF“

Als Hashtag markieren X/Twitter-Nutzer mit der Abkürzung „DILLIGAF“ Dinge, die ihnen egaler nicht sein könnten. Aber auch im Gespräch unter Freunden kann man mal ein „DILLIGAF“ droppen, wenn jemand die Moralapostel mimt oder ein Thema unnötig groß aufbläht. Bei leichten Schwierigkeiten oder wenn in China der berühmte Sack Reis umfällt, kann das Kürzel „DILLIGAF“ durchaus angemessen sein. Den „DILLIGAF“-Lifestyle und die damit verbundene Gleichgültigkeit solltet ihr aber nicht direkt bei Problemen in der Familie oder auf Arbeit raushängen lassen.

Die Abkürzung hat es darüber hinaus auch zum Buchtitel von Iain Parkes „DILLIGAF: A Life in Chapters“ geschafft. Bei dem Buch handelt es sich um Band sechs der Brethren MC-Reihe, welches das Leben eines Gesetzlosen, einen mystiosen Mann namens Bomber behandelt. Und der australische Sänger und Songwriter Kevin Bloody Wilson hat das Akronym schon 2006 in einem humorvollen Lied besungen:

