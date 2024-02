Steam verschachert eines der besten Mittelalterspiele jetzt für 11,99 Euro

Steam lockt PC-Spieler regelmäßig mit dicken Rabatten und auch dieses Mal ist ein kleiner Schatz dabei. Das Mittelalterspiel Pentiment bekommt ihr derzeit besonders günstig.

Steam: Mittelalter-Schatz stark reduziert

Ende 2022 veröffentlichte Obsidian mit Pentiment ein Spiel, das euch in das Bayern aus dem 16. Jahrhundert schickt. Ihr schlüpft in die Rolle von Andreas Maler, einem Künstler, der sich inmitten von Morden, Skandalen und Intrigen in den bayerischen Alpen wiederfindet. Laut Entwickler konzentriert sich das Spiel auf Charakterentwicklung, stilisierte Kunst und eine entscheidungsorientierte Erzählung, das bedeutet, dass jede eurer Entscheidungen langfristige Konsequenzen hat.

Pentiment erhält auf Steam eine „sehr positive“ Bewertung und sichert sich auf Metacritic eine stabile Punktzahl von 86. Die außergewöhnliche Erzählweise und die Liebe zu historischen Details werden besonders gelobt. Obwohl das Gameplay Verbesserungspotenzial habe, wird die ausgefeilte Charakterentwicklung und die realistische Darstellung des mittelalterlichen Lebens positiv hervorgehoben, was die Gesamterfahrung bereichern soll (Quellen: Steam / Metacritic).

Bis zum 13. Februar 2024 könnt ihr Pentiment, das normalerweise 19,99 Euro kostet, für nur 11,99 Euro auf Steam erhalten und somit 40 Prozent sparen (jetzt bei Steam ansehen). Laut HowLongToBeat benötigt ihr etwa 15 Stunden, um die Hauptstory abzuschließen, während eine vollständige Absolvierung des Spiels ungefähr 25 Stunden Spielspaß bringen soll (Quelle: HowLongToBeat).

Macht euch einen ersten Eindruck vom Spiel:

Pentiment: Official Launch Trailer

Pentiment erschien am 15. November 2022 für PC, Xbox One, Xbox Series X|S.

Potion Craft: Ein weiterer Mittelalter-Hit auf Steam

Für diejenigen, die noch nicht genug vom Mittelalter haben, empfehlen wir Potion Craft: Alchemist Simulator. Schon während der Early-Access-Phase erhielt das Spiel bei Steam eine „sehr positive“ Bewertung. Jetzt, nach dem offiziellen Release, erhält es weiterhin äußerst positives Feedback.

Weitere Schnäppchen könnt ihr euch bei den kommenden Steam-Sales sichern:

