Koop-Highlight für Switch-Besitzer: Fan-Liebling kostet aktuell nur 3,99 Euro

7 Jahre nach seinem Release schafft es das Koop-Highlight Overcooked wieder in die Nintendo-Switch-Charts – dank eines massiven Rabatts könnt ihr euch das chaotische Koch-Spiel jetzt schon für schmackhafte 3,99 Euro sichern.

Nintendo Switch Facts

Seit 2017 können sich Switch-Besitzer in Overcooked gegenseitig durch die Küche jagen, um den Bestellungen ihrer unersättlichen Gäste Herr zu werden. Das großartige Koop-Game begeistert auch 7 Jahre nach dem Release noch und kostet momentan gerade einmal 3,99 Euro im Nintendo-eShop – nicht nur Gourmets sollten da zugreifen.

Anzeige

Koop-Liebling Overcooked im Nintendo-eShop reduziert

In Overcooked übernehmt ihr mit bis zu drei Freunden zusammen die Kontrolle über eine Küche, in der ihr als Köche verschiedene Köstlichkeiten für eure Gäste zubereiten und dabei ein strenges Zeitlimit einhalten müsst. Hackt, kocht, frittiert und serviert so schnell ihr könnt und sprecht euch dabei mit euren Spielpartnern gut ab, denn Teamwork ist hier das Salz in der Suppe. Die süße Optik sowie herausfordernde, aber abwechslungsreiche Küchen-Layouts machen das bunte und chaotische Treiben zu einem absoluten Must-Play für Koop-Fans jeden Alters.

Schaut euch hier den Trailer zu Overcooked an:

Overcooked: Special Edition - Trailer

Derzeit könnt ihr euch Overcooked: Special Edition im Nintendo-Switch-Store für nur 3,99 Euro statt 19,99 Euro schnappen – darin sind sowohl das Basis-Spiel als auch die beiden DLCs The Lost Morsel und Festive Seasoning enthalten. Das Angebot gilt noch bis zum 15. Februar 2024 (im Nintendo-eShop ansehen).

Anzeige

Wenn ihr im Anschluss von dem Koch-Chaos nicht genug bekommt, könnt ihr euch auch den Nachfolger, Overcooked 2, im Switch-Store genauer anschauen. Allerdings ist dieser aktuell nicht im Preis reduziert. Für das Bundle Overcooked: All You Can Eat gilt das Gleiche. Hier bekommt ihr beide Spiele plus DLCs serviert, müsst allerdings den Vollpreis von 39,99 Euro auf den Tisch legen (im Nintendo eShop ansehen). Günstiger kommt ihr weg, wenn ihr euch das Spiel in der physischen Version bei Netgames kauft. Dort wird es für 24,95 Euro angeboten – hinzu kommen noch 4,90 Euro Versandkosten.

Anzeige

Switch-Charts: Mario-Abenteuer hält sich an der Spitze

Der 80-Prozent-Rabatt katapultiert Overcooked auf Rang 8 und somit in Schlagdistanz zu den aktuell beliebtesten Spielen im Shop. Für ganz oben reicht es derzeit aber noch nicht, auch weil andere Spiele ebenfalls stark rabattiert sind. Auf Rang 3 findet sich zum Beispiel Lego City Undercover, das für kurze Zeit nur 5,99 Euro kostet. Auf Platz 1 befindet sich derweil Mario + Rabbids: Kingdom Battle, das momentan auf 13,99 Euro reduziert ist.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.