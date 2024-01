Kein Ende für Nintendo Switch: Freut euch 2024 auf diese 16 Spiele-Blockbuster

© Bildquelle: Nintendo 9 / 17

Anzeige

Switch-Release: Sommer 2024

Falls ihr Animal Crossing: New Horizons geliebt habt, so solltet ihr ein Auge auf das Remake Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time werfen. Tatsächlich sieht es nicht nur aus wie Animal Crossing, sondern will all das möglich machen, was ihr bereits aus Animal Crossing kennt.

Nun ist Fantasy Life aber eine eigene Reihe, weswegen ihr in dem Remake noch einiges mehr tun könnt: Durch die Zeit reisen etwa, kämpfen, Dungeons erkunden oder euch auf Jobs wie Farmer oder Alchemist spezialisieren.