6 Shooter-Hits für nur 9,99 Euro – Xbox bietet Top-Bundle an

Im Xbox-Store könnt ihr euch momentan ein umfangreiches Shooter-Bundle mit jeder Menge Action für nur 9,99 Euro sichern – die Halo: Master Chief Collection ist derzeit bei Microsoft um 30 Euro im Preis reduziert.

Für viele Gamer ist das Halo-Franchise noch immer das Beste, was die Xbox jemals an eigenen Spielen hervorgebracht hat – Shooter-Fans sollten die Spiele in jedem Fall einmal gezockt haben. Falls die Reihe bislang an euch vorbeigegangen sein sollte, könnt ihr sie euch jetzt als Bundle im Xbox-Store zum absoluten Sparpreis von 9,99 Euro sichern. Damit kostet jedes einzelne der 6 Spiele gerade einmal rund 1,66 Euro.

Halo: Master Chief Collection – Xbox-Shooter-Highlight zum Sparpreis

In der Halo: Master Chief Collection dürft ihr die Welt vor blutrünstigen Aliens retten – und zwar vor allem in den Kampfstiefeln vom Spartan-Soldat Master Chief, der es in der preisgekrönten Sci-Fi-Shooter-Reihe ordentlich krachen lässt.

Schaut euch hier den Trailer zur Halo: Master Chief Collection an:

Halo Master Chief Collection | Veröffentlichung von Halo Reach

Die Halo: Master Chief Collection beinhaltet 6 Abenteuer – Halo: Reach, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3 ODST und Halo 4. Somit sind in dem Paket nur die beiden jüngsten Spiele der Reihe abwesend, Halo 5: Guardians und Halo: Infinite.

Im Xbox-Store könnt ihr euch das explosive Bundle aktuell für nur 9,99 Euro statt 39,98 Euro schnappen und euch viele Stunden voller Sci-Fi-Action sichern. Vor allem Shooter-Fans sollten sich dieses einflussreiche Gesamtpaket nicht entgehen lassen (im Xbox-Store ansehen).

Xbox-Charts: Shooter-Bundle kehrt in die Bestseller zurück

Mit dem Mega-Rabatt kann sich die Halo: Master Chief Collection zurück in die Xbox-Charts kämpfen. Für die Top 10 reicht es dort allerdings nicht, aber dies könnte auch daran liegen, dass das Spiel aktuell für Game-Pass-Mitglieder ohne Extra-Kosten im Abo enthalten ist. Stattdessen werden die Bestseller derzeit von EA Sports FC 24 dominiert. (Quelle: Xbox)

Auch Red Dead Redemption 2 ist dank eines fetten Rabatts wieder ganz weit vorne in den Xbox-Charts vertreten:

