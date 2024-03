Statt 22,99 Euro auf Steam: GOG verschenkt vielversprechende Diablo-Alternative

Möchtet ihr eure Spielesammlung erweitern, aber kein Geld ausgeben, solltet ihr einen Blick bei GOG riskieren. Die Plattform verschenkt derzeit eine hochgelobte Diablo-Alternative namens Book of Demons.

Spart euch das Geld bei Steam: Sichert euch Book of Demons gratis

Book of Demons erschien im Jahr 2018, ist also schon etwas älter, nichtsdestotrotz kann das Spiel überzeugen. Auf Steam wird dieses zur Zeit der Erstellung dieses Artikels zu 91 Prozent positiv bewertet. Bei Metacritic konnte sich die Diablo-Alternative eine stabile Wertung von 72 sichern (Quellen: Steam/Metacritic). Doch worum geht es in diesem Spiel?

Bei Book of Demons handelt es sich um einen Hack’n’Slay-Deckbau-Hybrid, in dem ihr mit magischen Karten gegen dunkle Armeen antretet. Eure Aufgabe ist es, das heimgesuchte Paperverse aus den Fängen des Erzdämons zu retten.

Die prozedural generierten Dungeons sollen für einen hohen Wiederspielwert des Spiels sorgen, das laut Entwickler Thing Trunk von der früheren goldenen Zeit des PC-Gamings inspiriert sei. Wer keinen Bock hat, via Maus und Tastatur durch die Dungeons zu kloppen, kann auch zum Controller greifen.

Während ihr bei Steam mit 22,99 Euro für das Spiel tief in die Tasche greifen müsst (jetzt bei Steam ansehen), könnt ihr es euch bei GOG bis zum 4. April 2024 kostenlos sichern und für immer behalten (jetzt bei GOG ansehen).

Wie immer gilt bei Käufen bei GOG: Book of Demons ist DRM-frei. Nachdem ihr das Spiel also einmal aktiviert und eurer Spielbibliothek hinzugefügt habt, könnt ihr euch jederzeit einen Installer ohne Aktivierungspflicht herunterladen und das Game auch ohne Internetverbindung zocken.

Macht euch einen ersten Eindruck vom Spiel:

R2G Book of Demons - Announcement Trailer

Was sagen die Spieler zu Book of Demons?

Spieler schätzen das charmante Papierausschnitt-Game-Design, das an eine moderne Version von Diablo erinnert. Zudem werden kurze Spielsitzungen und die einfache Spielbarkeit positiv hervorgehoben. Die Handlung des Spiels allerdings wird als schwach angesehen. Solltet ihr darüber hinwegsehen können, bietet Book of Demons basierend auf den Bewertungen ein „fantastisches Spielerlebnis“.

