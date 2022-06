Shantae and the Pirate's Curse – offizieller Trailer

Shantae and the Pirate's Curse – offizieller Trailer

Goldene Zeiten für PC-Spieler! Nicht nur der Epic Games Store und Steam verschenken gerade Spiele am laufenden Band, jetzt legt auch GOG nach und bietet den Action-Adventure-Plattformer Shantae and the Pirate's Curse gratis an. Doch die Aktion läuft schon sehr bald aus. Gameplay des Spiels gibt es im oben eingebundenen Video zu sehen.

GOG verschenkt Shantae and the Pirate's Curse

Manchmal hat man als PC-Spieler das Gefühl, dass man sich gar keine Spiele mehr selber kaufen muss – überall kann man sie kostenlos abstauben. So verschenkt Epic Games diese Woche etwa Maneater, Steam bietet den Survival-Hit ARK: Survival Evolved kostenlos an und nun hat auch noch GOG eine neue Gratis-Aktion gestartet.

Im Shop des DRM-freien Anbieter könnt ihr euch Shantae and the Pirate's Curse kostenlos sichern (bei GOG anschauen) – aber nur noch für kurze Zeit. Die Aktion läuft noch bis zum 16. Juni um 15:00 Uhr.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Shantae, die ihre Heimat vor einem bösen Piratenfluch bewahren will. Um ihr Ziel zu erreichen, muss sie sich durch allerlei verzweigte 2D-Level kloppen, die an vielen Stellen blitzschnelle Reaktionen eurerseits erfordern.

Ein echter Geheimtipp für Plattformer-Fans

Wer sich an einer Mischung aus Action-Adventure und knackigem Plattformer erfreuen kann, sollte Shantae and the Pirate's Curse auf jeden Fall ausprobieren. Auf GOG liegt die Bewertung aktuell bei 4,5 von 5 möglichen Sternen, auf Steam bewerten 95 Prozent aller Spieler das Abenteuer von Shantae positiv (Quelle: Steam). Und auch die Metacritic-Nutzer geben eine Empfehlung ab. Hier liegt der User-Score der PC-Version bei 8,3 Punkten (Quelle: Metacritic).

Wenn ihr euch das Spiel schnappen wollt, müsst ihr lediglich auf den Link klicken und im Banner auf „Zustimmen und Spiel erhalten“ klicken.

So sieht der Aktionsbanner auf der Webseite aus.

Beachtet jedoch, dass ihr damit GOG die Erlaubnis erteilt, euch via Mail über neue Angebote und andere Marketing-Aktionen zu informieren. Wer will, kann diese Einwilligung nach dem Erhalt des Spiels jedoch direkt wieder zurückziehen.