Capcom steckt derzeit mitten in der Entwicklung von Resident Evil 4 Remake. Das Spiel erscheint erst nächstes Jahr – trotzdem veröffentlichte das Studio nun neues Gameplay-Material.

Resident Evil 4 HD Facts

Resident Evil 4 Remake bietet modernisierte Spielmechanik

Resident Evil 4 ist einer der beliebtesten Teile der Reihe und befindet sich auf Platz 30 der am bestbewerteten Spiele auf Metacritic. (Quelle: Metacritic)

Game Director Yasuhiro Anpo und Produzent Yoshiaki Hirabayashi bestätigten während eines kürzlichen Livestreams noch einmal, dass sie beim Remake von Resident Evil 4 die Essenz des Originalspiels unbedingt beibehalten wollen, und schaut man sich das veröffentlichte Video an, scheint es so, als wäre es ihnen gelungen. In den Kommentaren sind die Fans ganz aus dem Häuschen und freuen sich auf die alte Atmosphäre mit modernisierter Spielmechanik.

Macht euch einen ersten Eindruck:

Resident Evil 4 Remake || Gameplay

Weitere Details zu Resident Evil 4 Remake

Neben dem Gameplay enthüllten Anpo und Hirabayashi außerdem, dass Los Ganados zurückkehren, aber komplett umgestaltet werden. Neben ihnen werden außerdem zahlreiche ikonische Orte aus dem Originalspiel für das Remake liebevoll mit der RE-Engine nachgebaut, so zum Beispiel Bereiche des Dorfes und des Schlosses.

Der kurze Blick auf das Gameplay mag zwar im Moment nicht allzu viel aussagen, doch das Spiel soll auch erst am 24. März 2023 erscheinen. Das heißt, bis dahin wird sich noch viel tun und zahlreiche Teaser und Trailer geben.

Es gibt aber noch weitere Neuigkeiten, die im Rahmen der Capcom-Präsentation angekündigt wurden. Ihr könnt euch zum Beispiel auf einen großen DLC für Resident Evil Village freuen. Wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, empfehlen wir euch diesen Beitrag von unseren Kollegen von spieletipps.

Des Weiteren haben Resident Evil 2, 3 und 7 klangheimlich ein Next-Gen-Upgrade erhalten. Ihr möchtet mehr wissen? Dann empfehlen wir euch unsere praktische Übersicht.

Wie schneiden die einzelnen Resident-Evil-Spiele ab? Wir zeigen es euch in dieser Bilderstrecke:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).