Erinnert ihr euch noch an The Stomping Land? Das prähistorische Survival-Spiel mit allerlei Dinos wagt nach einer halben Ewigkeit einen Neustart. Wir erklären euch, warum die einstige Kickstarter-Hoffnung verschwunden ist und was es mit dem Comeback auf sich hat.

The Stomping Land 2.0

Die einstige Kickstarter-Hoffnung The Stomping Land ist wieder zurück! Also so halbwegs. Chef-Entwickler Alex „Jig“ Fundora hat sich nach acht Jahren wieder auf Steam gemeldet. Im Gepäck ein ambitioniertes Vorhaben:

„Ich starte einen separaten und experimentellen Ableger von The Stomping Land, der das Spiel von Grund auf mit modernen Methoden neu aufbauen wird. Tägliche Tests für diesen Teil des Spiels werden verfügbar sein. Käufer des Originals können jederzeit über den separaten Launcher einsteigen.“

Oder anders formuliert: Wer The Stomping Land seinerzeit gekauft hat, der kann jetzt als Tester am neuen Projekt von Jig teilnehmen. Dabei handelt es sich aber nicht um das ursprüngliche Spiel, sondern eine Art Reboot.

Besonders deutlich wird das, wenn ihr euch das Video vom englischsprachigen YouTuber Velocci anschaut, der hinter dem „Neustart“ den nächsten potenziellen Scam vermutet:

Wird das neue Dino-Spiel jemals erscheinen?

Die Vermutung von Velocci ist berechtigt, immerhin ist Jig damals einfach abgetaucht, ohne Erklärung oder einen konkreten Plan, wie es mit The Stomping Land weitergeht.

Selbst die Kollegen von Jig waren von dem plötzlichen Abgang überrascht und so blieb das Early-Access-Spiel eine Baustelle, die von Valve kurze Zeit später aus dem Steam-Store entfernt wurde.

Und auch wenn Jig im März und April 2022 fleißig Updates zu seinem neuen Projekt auf Steam veröffentlichte, ist auch hier völlig unklar, ob das Spiel jemals einen fertigen Zustand erreichen wird. Zumal seit fast einem Monat wieder Funkstille herrscht.

Insofern ist es wohl auch besser, dass das Spiel nach wie vor nicht über Steam erhältlich ist.