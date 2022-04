Im Rahmen des „State of Unreal“-Events wurde ein neues Tomb Raider angekündigt. Das verantwortliche Entwicklerstudio wird erneut Crystal Dynamics sein. Wir verraten euch, was zum neuen Tomb Raider bereits bekannt ist und spekulieren, wie Laras neuestes Abenteuer aussehen könnte.

Tomb Raider: Erste Infos zum nächsten Abenteuer von Lara Croft

Die wichtigsten Infos zum nächsten Tomb-Raider-Spiel:

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Setting: keine Angabe, vermutlich Open World

keine Angabe, vermutlich Open World Spielmodus: höchstwahrscheinlich Einzelspieler

höchstwahrscheinlich Einzelspieler Plattformen: höchstwahrscheinlich PS5, Xbox Series X|S und PC

höchstwahrscheinlich PS5, Xbox Series X|S und PC Release: keine Angabe

keine Angabe Altersfreigabe: keine Angabe

keine Angabe Entwickler: Crystal Dynamics

Das neue Tomb Raider setzt auf Next-Gen-Grafik

Viel ist über das neue Tomb Raider noch nicht bekannt. Aktuell wissen wir lediglich, dass sich ein neuer Ableger bei Crystal Dynamics in Entwicklung befindet. Klar ist auch, dass das neue Tomb Raider auf die Unreal Engine 5 setzt. Laras Haare werden im kommenden Abenteuer also so realistisch wie nie zuvor aussehen.

Darüber hinaus ist aber so gut wie nichts bekannt. Also weder der vollständige Name des Spiels, noch ein angepeilter Release-Zeitraum oder die unterstützten Konsolen. Wobei man beim letzten Punkt mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen kann, dass das neue Tomb Raider für die PlayStation 5, die Xbox-Familie und den PC erscheinen wird.

Einen Trailer oder zumindest erste Bilder gab es im Rahmen der Ankündigung ebenfalls noch nicht zu sehen.

Was könnte das neue Tomb Raider anders machen?

Ab jetzt betreten wir den Bereich der Spekulationen:

Open World

Gemessen an der bisherigen Entwicklung der Reihe kann man davon ausgehen, dass das neue Tomb Raider zum ersten Mal eine Open World bieten wird. In den vorherigen Teilen gab es zwar sehr große Areale, die miteinander verbunden waren, aber eine richtige Open World, wie man sie zum Beispiel aus den Assassin's-Creed-Spielen kennt, gab es bisher noch nicht.

Survival und Crafting

Seit 2013 und dem damals erfolgten Reboot der Reihe, spielt Crafting eine wesentliche Rolle im Tomb-Raider-Universum. Diese Mechanik wird sehr wahrscheinlich zurückkehren und vielleicht entsprechend erweitert. Gerade im Zusammenhang mit einer Open World eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten.

Unwahrscheinlich aber zumindest passend wäre zum Beispiel die Vorstellung, dass Lara diesmal essen und trinken muss. Eine Nahrungsbeschaffung wie zum Beispiel in Metal Gear Solid 3 würde den Survival-Aspekt wesentlich intensiver gestalten.

Tarnung

In Shadow of the Tomb Raider konnte sich Lara mit Schlamm bedenken, um sich vor Feinden zu tarnen. Diese Mechanik war allerdings nur ein cooles Gimmick und hat das Gameplay kaum beeinflusst. Vielleicht denkt Crystal Dynamics dieses Feature aber weiter und macht es notwendig, um in der neuen Spielwelt zu überleben.

Vielleicht kann Lara sich diesmal Kleidung basteln, um besser mit der Umgebung zu verschmelzen. Auch hier könnte Metal Gear Solid 3 ein gutes Vorbild sein.

Fokus auf die Gräber

Schon in den drei Vorgängern waren die aufwendigen und teilweise optionalen Gräber das Highlight des jeweiligen Spiels. Eine Open World bietet viel Platz und unterschiedliche Biome, um kreative Gräber zu integrieren.

Weniger Action, mehr Erkundung

Die vorherigen Teile haben sehr viel Zeit auf diverse Action- und Baller-Passagen gelegt, sodass Lara in bester Rambo-Manier unzählige Feinde niedergemäht hat. Dieser CoD-artige-Ansatz wurde aber auch mehrfach kritisiert.

Vielleicht fährt Crystal Dynamics die Action etwas herunter und lässt mehr Spielraum für die Erkundung der Welt und das Lösen von Rätseln.

Multiplayer

Tomb Raider (2013) und Rise of the Tomb Raider verfügten noch über einen Mehrspieler-Modus. Shadow of the Tomb Raider ließ den Multiplayer dagegen aus. Vielleicht führt das neue Tomb Raider diese Komponente wieder ein.

Immerhin erfreuen sich einige Life-Service-Spiele einer großen Beliebtheit und eine potenzielle Open World bietet sicherlich auch noch Platz für einen „Battle Royale“-Modus.