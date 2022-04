Das aktuelle PS5-Update ist für PlayStation-Spieler ein Grund zur Freude – denn dank der neuen Firmware erhalten sie Zugriff auf viele neue Funktionen. Die meisten davon wurden von Sony in einem Blogeintrag vorgestellt – ein besonders praktisches Feature hingegen wurde verschwiegen.

Neue Chatfunktionen für PS4 & PS5 und mehr

Mit dem Update 9.50 (22.01-05.00 für die PS5) spendiert Sony seinen beiden Konsolen ein paar praktische neue Funktionen, die Beta-Tester bereits seit einigen Wochen ausprobieren konnten. Nach der Installation können Spieler fortan Chats in zwei unterschiedlichen Modi starten: offen und geschlossen. Während eure Freunde offenen Chats jederzeit beitreten können, müssen sie bei geschlossenen Chats vorab von euch eingeladen werden, um Zugang zu erhalten. Zudem können PS4-Spieler nun die Lautstärke der Chat-Teilnehmer individuell anpassen.

PS5-Spieler dürfen sich über zusätzliche Neuerungen freuen. Mit dem Update hat Sony auch einige Verbesserungen an der Benutzeroberfläche der Next-Gen-Konsole vorgenommen, in deren Fokus vor allem die Game Base und Trophäenkarten stehen. Zudem kann in den Einstellungen nun eingestellt werden, dass über Kopfhörer nur noch Mono-Audio ausgegeben wird.

Ab sofort ist es zudem möglich, feste Einstellungen festzulegen, die spielübergreifend angewendet werden. Wer etwa immer mit invertierter Steuerung spielt, ist ein Monster kann nun festlegen, dass diese Option automatisch für alle Spiele aktiviert sein soll (Quelle: PlayStation-Blog).

Pleite für PS5-Spieler: VRR lässt weiter auf sich warten

Eine wichtige Funktion, auf die PS5-Spieler bereits seit dem Release der Next-Gen-Konsole warten müssen, ist VRR. Das HDMI-2.1-Feature stoppt unschönes Bildzerreißen, indem die Bildrate der Konsole mit der Bildfrequenz des Fernsehers synchronisiert wird. Während Xbox-Series-Spieler das Feature bereits seit der Einführung der Next-Gen-Konsolen nutzen können, bleibt es PlayStation-Gamern aktuell verwehrt.

Doch es gibt Hoffnung. Im Blogeintrag kommt die Einführung der variablen Bildwiederholfrequenz endlich zur Sprache. So soll das Feature in den kommenden Monat seinen Weg auf die PlayStation 5 finden. Die PS4 hingegen wird VRR nicht unterstützen. Kein Wunder, schließlich bietet die Konsole auch keinen HDMI-2.1-Anschluss, der für die Nutzung notwendig ist.