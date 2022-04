Samurai-Fans können sich mit Trek to Yomi auf ein neues Abenteuer freuen. Das Spiel weckt mit einem vielversprechenden Gameplay-Trailer Hoffnungen, die Stimmung des PlayStation-Hits Ghost of Tsushima einzufangen.

Mit Ghost of Tsushima konnte Sony einen exklusiven Hit für die PS4 und PS5 feiern und beweisen, wie viel Schönheit und Potenzial für faszinierende Geschichten im Samurai-Genre steckt. Mit Trek to Yomi schickt sich nun Entwickler Devolver Digital an, die Nachfolge des Blockbusters von Sucker Punch anzutreten – der neueste Gameplay-Trailer zeigt die außergewöhnliche Grafik und das blutige Kampfsystem des Samurai-Abenteuers im Detail.

Trek to Yomi: Würdiger Ghost-of-Tsushima-Nachfolger?

In einem neuen extra-langen Gameplay-Trailer zeigt Devolver Digital, worauf sich Gamer mit Trek to Yomi freuen können. Ein wunderschönes, aber ungewöhnlich eingefangenes Samurai-Abenteuer in schwarz-weiß, das gleichzeitig meditativ und äußerst brutal daherkommt. Der Trailer gibt einen Einblick in die Reise, die ihr in Trek to Yomi auf euch nehmen müsst, um als junger Samurai Hiroki sein Dorf vor allerlei Gefahren zu retten.

Das Abenteuer erinnert nicht nur hinsichtlich der Geschichte an Ghost of Tsushima: Zwar verzichtet das Spiel auf eine Open-World, aber die zauberhafte und überaus filmische Atmosphäre des Spiels lässt durchaus Parallelen zu dem vielgelobten Charme des PS4-Blockbusters zu.

PS5, Xbox & Steam: Samurai-Abenteuer mit Multi-Plattform-Release

Wenn euch der Gameplay-Trailer zu Trek to Yomi gefällt, gibt es eine gute Nachricht: Das Spiel erscheint bereits am 5. Mai 2022 auf PS4 / PS5, Xbox One / Xbox Series X|S und PC. Game-Pass-Abonnenten können sich sogar doppelt freuen: Das Samurai-Spiel wird als Day-One-Release direkt im Microsoft-Service inbegriffen und somit ohne zusätzliche Kosten spielbar sein.

Zählt Ghost of Tsushima bei euch zum Pile of Shame dazu? In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 15 Spiele, die ihr schon ewig vor euch herschiebt:

