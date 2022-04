Mit dem neuesten Update fügt Microsoft der Xbox Series X|S eine überaus nützliche Funktion hinzu: Das HDMI-Feature verbessert den Xbox-Controller und nimmt euch endlich die ewige Suche nach der Fernbedienung ab.

Als Besitzer einer Xbox Series X|S könnt ihr euch ab heute über ein neues Feature freuen, mit dem Microsoft seine Konsolen durch ein Update ausgestattet hat: Durch das Drücken des Xbox-Buttons auf eurem Controller könnt ihr automatisch den Input an eurem Fernseher oder Bildschirm zu eurer Konsole wechseln. Somit müsst ihr nicht mehr nach eurer Fernbedienung suchen, um mühsam von einem HDMI-Anschluss zum anderen zu springen.

Xbox: Update verbessert HDMI-Funktion

Wenn ihr an eurer Xbox Series X|S die HDMI-CEC-Funktion eingeschaltet habt und euer Fernseher beziehungsweise euer Monitor das Feature ebenfalls unterstützt, könnt ihr den Input nun schnell und bequem durch das Drücken des Xbox-Buttons auf den entsprechenden HDMI-Eingang der Konsole wechseln.

Falls ihr also neben eurer Xbox zum Beispiel noch andere Konsolen und Geräte an euren Bildschirm angeschlossen habt oder eure Gaming-Session nach einem Streaming-Ausflug bei Netflix und Co. wieder aufnehmen wollt, könnt ihr ganz einfach per Tastendruck auf den gewünschten HDMI-Eingang wechseln – und könnt dank des Quick-Resume-Features in Sekundenschnelle wieder zurück in euer aktuelles Spiel springen.

Microsoft: Neue Features im April-Update

Das praktische HDMI-Feature könnt ihr im allgemeinen Einstellungsmenü eurer Xbox Series X|S aktivieren – aber das ist nicht die einzige Neuerung: Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, die System-Sounds eurer Konsole stummzuschalten. Diese Option findet ihr bei den Barrierefreiheitseinstellungen. Dort könnt ihr im Audio-Bereich auswählen, dass alle System-Sounds ausgeschaltet werden sollen – der Klangeffekt beim Hochfahren der Konsole bleibt davon allerdings unberührt.

