Im März 2022 lief in den USA der Woman's History Month, in dem die gesellschaftlichen Beiträge von Frauen gewürdigt wurden. Auch Sony wollte einen kleinen Beitrag leisten und verschenkt nun ein Theme an alle PS4-Spieler, das dem Aktionsthema nachempfunden ist.

PlayStation 4 Facts

Woman's History Month: Sony verschenkt PS4-Theme

Um den Abschluss des Woman's History Month zu feiern, hat Sony eine kleine Geschenkaktion für alle PS4-Spieler gestartet. Mit dem Code 6NN5-B2NK-XQM9 können sich alle Besitzer einer PS4 über den PlayStation Store ein Gratis-Theme sichern, das vom Design-Team der PlayStation Studios exklusiv für diesen Anlass erstellt wurde:

Bildquelle: Sony Interactive Entertainment

Während sich PS4-Spieler über das neue Theme freuen können, gehen PS5-Spieler leer aus. Sonys Next-Gen-Konsole unterstützt weiterhin keine Themes. Ob die Funktion zu einem späteren Zeitpunkt noch nachgereicht wird, bleibt abzuwarten.

Nicht nur Themes werden von den PS5-Besitzern schmerzlich vermisst:

So aktiviert ihr den Gutscheincode auf der PS4

Um euch das kostenlose Theme zu sichern, geht ihr wie folgt vor:

Schaltet eure PS4 ein und startet den PlayStation Store.

Scrollt nun in der Leiste am linken Bildschirmrand bis zum Punkt „Codes einlösen“ und drückt die X-Taste.

Aktiviert das leere Textfeld mit einem weiteren Tippen auf die X-Taste.

Gebt nun den Promotion-Code 6NN5-B2NK-XQM9 über die Tastatur ein.

über die Tastatur ein. Bestätigt eure Eingabe mit einem Druck auf die R2-Schulteraste.

Klickt auf Fortfahren.

Anschließend sollte euch das kostenlose PS4-Theme angezeigt werden. Dieses könnt ihr nun herunterladen.

Um das Theme zu aktivieren, ruft ihr die Einstellungen auf und sucht anschließend nach dem Menüpunkt „Designs“. Wählt nun „Design auswählen“ aus. In der dort erscheinenden Liste solltet ihr nun auch das neue Woman's-History-Month-Theme finden und aktivieren können.