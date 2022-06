Das Jahr 2022 ist bereits zur Hälfte rum, doch auch im zweiten Halbjahr gibt es einiges zu entdecken. Im Rahmen der jüngsten State of Play präsentierte Sony auf was ihr euch in den kommenden Wochen und Monaten freuen könnt. Wir haben die Highlights für euch zusammengefasst.

PlayStation: Neue Releases und Ankündigungen für PS4, PS5 und VR2

Sony hat im Rahmen der State of Play einige aufregende Enthüllungen präsentiert. So gibt es sowohl Neues von Third-Party-Partnern als auch Blicke auf einige Spiele, die derzeit für PlayStation VR2 entwickelt werden.

Resident Evil 4

Resident Evil 4 Announcement Trailer | PS5 Games

Nach Resident Evil 2 und Resident Evil 3 Remake kündigt Capcom nun eine neue Version von Resident Evil 4 an. Das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung des Spiels liegt laut PlayStation darauf, einen für das Jahr 2023 tauglichen, qualitativ hochmodernen Survival-Horror zu erschaffen, der aber gleichzeitig die Essenz des Originalspiels bewahrt. (Quelle: PlayStation Blog)

Das Spiel soll am 24. März 2023 für die PS5 erscheinen, befindet sich aber auch für VR2 in Entwicklung.

Resident Evil 4 ist allerdings nicht das einzige Spiel, das sich für das VR2 in der Entwicklung befindet. Ihr könnt euch außerdem freuen auf:

Resident Evil Village

The Walking Dead: Saints and Sinners

No Man's Sky

Horizon Call of the Mountain

Durch VR2 wird Resident Evil Village sogar noch unheimlicher:

Resident Evil Village | PS VR2 Games

Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man Remastered – Announce Trailer I PC

Nach Spielen wie beispielsweise God of War und Horizon Zero Dawn schafft ein weiterer PlayStation-Fan-Favorit den Sprung auf den PC. Spider-Man Remastered soll am 12. August 2022 erscheinen.

Stray

Stray | PS5 & PS4

Die niedliche Katze aus Stray hat die Herzen der Fans bereits vor Monaten erobert. Dank eines neuen Trailers bekommt ihr im Rahmen der State of Play neues Gameplay zu Gesicht.

Das Spiel soll am 19. Juli 2022 erscheinen. PS-Plus-Abonnenten, die Extra oder höher besitzen, können das Spiel direkt kostenlos herunterladen.

The Callisto Protocol

The Callisto Protocol Trailer | PS5 & PS4

Mit The Callisto Protocol erscheint ein neues Zombie-Spiel für die PS4 und PS5. Euch erwarten dort futuristische Waffen und beängstigender Horror im Weltall.

Das Spiel soll am 2. Dezember 2022 erscheinen.

Streetfighter 6

Street Fighter 6 Announce Trailer | PS5 & PS4

Mit Streetfighter 6 kommt ein echter Klassiker zurück. PlayStation veröffentlichte heute einen ersten und ausgiebigen Blick auf das Spiel, das die altbekannten Kämpfe mit moderner Grafik mischt.

Das Spiel soll 2023 für PS4 und PS5 erscheinen.

Final Fantasy 16

Final Fantasy XVI Trailer | PS5 Games

Lang mussten Fans darauf warten, doch endlich gibt es ein neues Lebenszeichen zu Final Fantasy 16. Fans können sich auf neue Gesichter, aber auch auf altbekannte Charaktere wie Shiva, Ifrit, Bahamut, Garuda, Odin und viele weitere mehr freuen.

Final Fantasy 16 soll im Sommer 2023 erscheinen.

Was erwartet euch noch?