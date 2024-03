EM 2024 Spielplan als PDF, für Excel, zum Ausdrucken & iCal

In diesem Sommer steht wieder die Fußball-Europameisterschaft an. Damit ihr keinen Termin verpasst, immer wisst, wann Deutschland spielt und alle anderen Begegnungen im Blick behaltet, könnt ihr den EM-2024-Spielplan als PDF herunterladen und ausdrucken. Alternativ ladet ihr den Spielplan als iCal-Element herunter, um ihn in euren Kalender auf dem Smartphone einzubinden.

Im Netz findet ihr verschiedene Quellen, bei denen man den EM-2024-Spielplan als PDF-Datei herunterladen kann. Die UEFA bietet ein buntes Dokument, bei dem vor allem die Spielorte prominent hervorgehoben sind (zum Download). Mit dem Spielplan von Welt.de könnt ihr hingegen die Gruppen ideal im Blick behalten (zum Download). Dank Fahnen seht ihr schnell und auf einen Blick, wann Deutschland oder eure andere favorisierte Nation antritt.

Der PDF-Spielplan von Welt.de zeigt alle Gruppenspiele mit den jeweiligen Terminen und Daten. Beachtet, dass derzeit noch nicht alle Teilnehmer feststehen und für die Nationen, die in den Playoffs ermittelt werden, Platzhalter stehen. Das betrifft die Gruppen D, E und F. Habt ihr den Spielplan ausgedruckt, könnt ihr die Ergebnisse in die dafür vorgesehenen Felder eintragen.

Ideal für Tippspiele: EM 2024 Spielplan für Excel

Für das Tippspiel in der privaten Runde könnt ihr einen interaktiven Spielplan für Excel herunterladen.

Dort könnt ihr die Ergebnisse tippen. Die Tabellenpositionen und Begegnungen in den K.o.-Runden werden automatisch berechnet und ermittelt. So müsst ihr euch um nichts kümmern, außer den richtigen Tipp. Falls ihr kein Interesse an Excel hat, bietet der Entwickler auch eine Grafik mit dem Spielplan im PNG-Format, die ihr ebenfalls ausdrucken und anschließend per Hand ausfüllen könnt (Bild öffnen).

Alle Spiele der EURO 2024 im Überblick

Falls ihr keinen Spielplan ausdrucken wollt, sondern auf dem Smartphone sehen möchtet, wann welches Spiel stattfindet, findet ihr hier alle bereits bekannten Ansetzungen mit ihren Terminen. Das sind die Termine für Spiele in der Gruppenphase:

Gruppenphase

14. Juni, Gruppe A: Deutschland - Schottland (München, 21 Uhr)

15. Juni:

A: Ungarn - Schweiz (Köln, 15 Uhr)

B: Spanien - Kroatien (Berlin, 18 Uhr)

B: Italien - Albanien (Dortmund, 21 Uhr)

16. Juni:

D: Play-off-Sieger A - Niederlande (Hamburg, 15 Uhr)

C: Slowenien - Dänemark (Stuttgart, 18 Uhr)

C: Serbien - England (Gelsenkirchen, 21 Uhr)

17. Juni:

E: Rumänien - Play-off-Sieger B (München, 15 Uhr)

E: Belgien - Slowakei (Frankfurt, 18 Uhr)

D: Österreich - Frankreich (Düsseldorf, 21 Uhr)

18. Juni:

F: Türkei - Play-off-Sieger C (Dortmund, 18 Uhr)

F: Portugal - Tschechien (Leipzig, 21 Uhr)

19. Juni:

B: Kroatien - Albanien (Hamburg, 15 Uhr)

A: Deutschland - Ungarn (Stuttgart, 18 Uhr)

A: Schottland - Schweiz (Köln, 21 Uhr)

20. Juni:

C: Slowenien - Serbien (München, 15 Uhr)

C: Dänemark - England (Frankfurt, 18 Uhr)

B: Spanien - Italien (Gelsenkirchen, 21 Uhr)

21. Juni:

E: Slowakei - Play-off-Sieger B (Düsseldorf, 15 Uhr)

D: Play-off-Sieger A - Österreich (Berlin, 18 Uhr)

D: Niederlande - Frankreich (Leipzig, 21 Uhr)

22. Juni:

F: Play-off-Sieger C - Tschechien (Hamburg, 15 Uhr)

F: Türkei - Portugal (Dortmund, 18 Uhr)

E: Belgien - Rumänien (Köln, 21 Uhr)

23. Juni:

A: Schweiz - Deutschland (Frankfurt, 21 Uhr)

A: Schottland - Ungarn (Stuttgart, 21 Uhr)

24. Juni:

B: Kroatien - Italien (Leipzig, 21 Uhr)

B: Albanien - Spanien (Düsseldorf, 21 Uhr)

25. Juni:

D: Niederlande - Österreich (Berlin, 18 Uhr)

D: Frankreich - Play-off-Sieger A (Dortmund, 18 Uhr)

C: England - Slowenien (Köln, 21 Uhr)

C: Dänemark - Serbien (München, 21 Uhr)

26. Juni:

E: Slowakei - Rumänien (Frankfurt, 18 Uhr)

E: Play-off-Sieger B - Belgien (Stuttgart, 18 Uhr)

F: Tschechien - Türkei (Hamburg, 21 Uhr)

F: Play-off-Sieger C - Portugal (Gelsenkirchen, 21 Uhr)

Ruhetage am 27. und 28. Juni

Achtelfinale

29. Juni:

Spiel 38: 2A - 2B (Berlin, 18 Uhr)

Spiel 37: 1A - 2C (Dortmund, 21 Uhr)

30. Juni:

Spiel 40: 1C - 3D/E/F (Gelsenkirchen, 18 Uhr)

Spiel 39: 1B - 3A/D/E/F (Köln, 21 Uhr)

1. Juli:

Spiel 42: 2D - 2E (Düsseldorf, 18 Uhr)

Spiel 41: 1F - 3A/B/C (Frankfurt, 21 Uhr)

2. Juli:

Spiel 43: 1E - 3A/B/C/D (München, 18 Uhr)

Spiel 44: 1D - 2F (Leipzig, 21 Uhr)

Ruhetage am 3. und 4. Juli

Viertelfinale

5. Juli:

Spiel 45: Sieger 39 - Sieger 37 (Stuttgart, 18 Uhr)

Spiel 46: Sieger 41 - Sieger 42 (Hamburg, 21 Uhr)

6. Juli:

Spiel 48: Sieger 40 - Sieger 38 (Düsseldorf, 18 Uhr)

Spiel 47: Sieger 43 - Sieger 44 (Berlin, 21 Uhr)

Ruhetage am 7. und 8. Juli

Halbfinale

9. Juli, Spiel 49: Sieger 45 - Sieger 46 (München, 21 Uhr)

10. Juli, Spiel 50: Sieger 47 - Sieger 48 (Dortmund, 21 Uhr)

Ruhetage am 11., 12. und 13. Juli

Finale

14. Juli, Spiel 51: Sieger 49 - Sieger 50 (Berlin, 21 Uhr)

Ein Spiel um Platz 3 gibt es bei der Europameisterschaft nicht.

EM 2024 Spielplan: iCal, Google Kalender, Outlook

Ihr könnt auch alle Partien in euren Google-Kalender oder als iCal zur Übersicht auf dem iPhone hinzufügen. Dazu könnt ihr zum Beispiel auf das Angebot von Calovo zugreifen. Ruft dafür diese Seite auf und tippt auf „calfeed abonnieren“. Anschließend wählt ihr die gewünschte Option aus. Ihr könnt die Termine der UEFA Euro 2024 für folgende Dienste einrichten:

Outlook

Google Kalender

Apple (iCal)

Android

