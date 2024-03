Xiaomi knöpft sich Samsung mit neuem Handy direkt vor

Samsung dominiert zwar den Markt der Falt-Handys, doch die chinesische Konkurrenz wird immer stärker. Auch Xiaomi schielt auf den Markt, auf dem das Unternehmen bisher nur halbherzig unterwegs war. Ein neues Smartphone könnte Samsung wirklich gefährlich werden.

Xiaomi Mix Flip soll nach Europa kommen

Xiaomi bietet in Europa eine Vielzahl verschiedener Smartphones in allen Preisklassen an. Die günstigsten Handys beginnen bereits bei unter 100 Euro, das teuerste Ultra-Handy könnt ihr für 1.500 Euro kaufen. Falt-Handys bietet das Unternehmen bisher aber nur in China an. Das könnte sich bald ändern. Xiaomi möchte laut neuesten Informationen ein Mix Flip mit großem Außendisplay und Leica-Kamera als Alternative zum Galaxy Z Flip 5 (Test) anbieten (Quelle: GSMChina).

Das neue Xiaomi Mix Flip macht bei der Ausstattung keine Kompromisse. Es soll sich um ein absolutes High-End-Smartphone mit Snapdragon 8 Gen 3 handeln und starken Leica-Kameras. Die Kamerapartie fällt etwas größer aus als bei Samsung, was für größere Kamerasensoren spricht. Dafür fällt das Display etwas kleiner aus – wobei die genauen Maße noch nicht bekannt sind.

So könnte das Xiaomi Mix Flip aussehen. (Bildquelle: GSMChina)

Ansonsten sehen sich das kommende Xiaomi Mix Flip und das Galaxy Z Flip 5 auf der Zeichnung recht ähnlich. Samsung würde damit einen harten Konkurrenten in Europa bekommen, wenn sich die beiden Smartphones in einer ähnlichen Preisklasse bewegen. Dafür wird Xiaomi aber vermutlich sorgen, um die Konkurrenz ins Schwitzen zu bringen.

Zum Vergleich könnt ihr euch das Samsung Galaxy Z Flip im Video anschauen:

Samsung Galaxy Z Flip 5 & Fold 5 im Hands-On Abonniere uns

Xiaomi Mix Flip im Mai erwartet

Zu lange werdet ihr auf ein mögliches Falt-Handy von Xiaomi nicht warten müssen. Angeblich soll das Smartphone auf einem großen Event im Mai 2024 vorgestellt werden. Wenn das Event so groß ist, dürfte es noch weitere Produkte geben. Xiaomi stellt immer eine große Auswahl an Geräten vor, sodass für jeden etwas dabei sein dürfte. Offiziell ist davon aber noch nichts. Sobald sich etwas tut, werden wir euch informieren.

