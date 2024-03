8 Jahre später: Samsung verändert Android-Handys für immer

Google hat 2016 eine Funktion vorgestellt, mit der die Installation von Android-Updates für die Nutzerinnen und Nutzer deutlich angenehmer wird. Seitdem haben viele Hersteller das Feature integriert – nur Samsung nicht. Mit dem Galaxy A55 hat sich das geändert. Das erste Samsung-Handy unterstützt Seamless Updates und es dürften viele weitere Geräte folgen.

Samsung führt Seamless Updates für Galaxy-Handys ein

Samsung ist nach Google einer der Hersteller, der die meisten Software-Updates für seine Smartphones verteilt. Monat für Monat gibt es Sicherheitsupdates und einmal im Jahr ein großes Android-Upgrade. Entsprechend Sinn hätte es gemacht, Seamless Updates sofort einzuführen, als Google das Feature vor Jahren vorgestellt hat. Damit werden Software-Updates im Hintergrund installiert, während ihr euer Handy ganz normal weiter benutzen könnt. Ist die Installation abgeschlossen, reicht ein kurzer Neustart. Bisher dauert der Update-Prozess deutlich länger und ihr könnt euer Handy nicht gleichzeitig verwenden. Damit ist nun Schluss.

Das brandneue Samsung Galaxy A55 hat das erste Software-Update erhalten und dort ist die Seamless-Update-Funktion plötzlich aktiviert (Quelle: SamMobile). Das Software-Update wird im Hintergrund heruntergeladen und installiert. Nach einem Neustart könnt ihr direkt wieder auf das Handy mit installiertem Software-Update zugreifen. Die minutenlange Wartezeit entfällt. Wieso Samsung die Funktion nicht schon bei den Galaxy-S24-Smartphones aktiviert hat, ist nicht bekannt.

Im Video stellen wir euch das Samsung Galaxy A55 vor:

Samsung Galaxy A55 dürfte nur der Anfang sein

Es macht für Samsung keinen Sinn, nur ein Smartphone mit Seamless Updates auszustatten. Wir gehen also davon aus, dass alle zukünftigen Galaxy-Handys mit dieser Funktion ausgestattet sein werden. Ob auch ältere Modelle per Software-Update nachgerüstet werden, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Das wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen, wenn die nächsten Aktualisierungen verteilt werden.

