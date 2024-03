056818090264 ruft an: Achtung – gefälschte Verbraucherzentrale

Unter der Homberger Nummer 056818090264 ruft euch ein Callcenter an und gibt sich als Verbraucherzentrale aus. Als wäre das nicht schon seltsam genug, bietet man euch einen kostenlosen Service an. Und dafür will man einiges von euch wissen. Worum geht es dabei?

Phishing: Was ist das? Angriffe erkennen und abwehren Facts

Anzeige

Die Telefonnummer 056818090264 ist zwar erreichbar, aber niemand nimmt ab. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Anrufe wirklich von dieser Nummer kommen. Häufig nutzen Kriminelle die Technik des Call-ID-Spoofings, um ihre wahre Herkunft zu verschleiern. Einige Indizien deuten darauf hin, dass die Anrufe aus dem Ausland kommen.

SPAM-Anrufe erkennen, abwehren und blockieren Abonniere uns

auf YouTube

Was will die Telefonnummer 056818090264 von euch?

Häufig erfolgen nur Ping-Anrufe. Damit testen die Anrufer, ob eure Nummer wirklich existiert. Das geschieht meist, wenn die Kriminellen mit gestohlenen Daten arbeiten, die sie erst einmal bestätigen müssen.

Kommt ein Gespräch zustande, melden sich die Anrufer als Verbraucherzentrale.

Dabei sprechen sie ein gebrochenes Deutsch mit starkem ausländischem Akzent.

Es stellt sich schnell heraus, dass sie bereits einige eurer persönlichen Daten haben, weil ihr zum Beispiel mit eurem Namen angesprochen werdet.

Sie erzählen euch, dass ihr euch für ein Gewinn- oder Lottospiel eingetragen habt, das sie nun für euch kündigen können, wenn ihr das wollt.

Dazu wollen sie die zu löschenden Daten abgleichen und lesen sie euch vor, damit ihr sie notfalls korrigieren könnt.

Dann wollen sie eure Kontodaten. Die dürfen sie euch angeblich aus Datenschutzgründen nicht vorlesen und verlangen, dass ihr sie ihnen zur Bestätigung angebt.

Wenn ihr das nicht wollt, bauen sie Druck auf und behaupten, dass hohe Kosten auf euch zukommen, wenn eure Teilnahme an diesem Lottospiel nicht durch sie gekündigt wird.

Auf Rückfragen wird nicht geantwortet und wenn ihr euch trotzdem weigert, die geforderten Daten anzugeben oder zu bestätigen, werden sie beleidigend und legen auf.

Anzeige

Blockiert die Nummer 056818090264!

Unser Video zeigt euch, wie ihr in wenigen Schritten diese Nummer bei Android und iPhone sperren könnt:

Anzeige

Spam-Anrufe blockieren – So geht's bei iOS und Android Abonniere uns

auf YouTube

Im Festnetz der Telekom lässt sich eine Telefonnummer blockieren, indem ihr das „Telefoniecenter“ aufruft und sie dort auf die Sperrliste eintragt.

Außerdem könnt ihr die Anrufer in der Fritzbox abweisen, wenn ihr die Router-Einstellungen öffnet und die Nummer dort in die Blacklist eintragt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.