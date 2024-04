Arschkarte gezogen: 26 Sprüche für eure Pechsträhne

Es gibt Tage, da fühle ich mich wie ein Arschkarten-Magnet – egal wohin ich gehe, ich ziehe sie an.

Manche Menschen haben Glück im Spiel, ich habe Glück, wenn ich überhaupt eine Spielkarte in die Hand bekomme, und natürlich ist es die Arschkarte.

Ich ziehe die Arschkarte so oft, ich könnte damit ein Arschkartenhaus bauen.

Manchmal frage ich mich, ob ich in einem Paralleluniversum bin, in dem die Währung ausschließlich aus Arschkarten besteht.

Ich habe so viele Arschkarten gezogen, dass ich mir überlege, sie einzurahmen und an die Wand zu hängen. Als Trophäe des Scheiterns.

Man sagt: Glück im Spiel, Pech in der Liebe. Aber was ist mit denen, die in beidem die Arschkarte ziehen? Ist das eine doppelte Niederlage oder ein unglücklicher Jackpot?