„Major Tom“ als Torhymne bei DFB-Länderspielen – auch bei der EM? (Petition)

Heißt es bald „völlig losgelöst von der Erde“, wenn die Spieler des DFB bei Heimspielen ein Tor schießen Zumindest wenn es nach vielen Fans geht, soll die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit „Major Tom“ eine neue Torhymne bekommen. Eine Petition wurde dazu jüngst gestartet, bereits jetzt haben sich viele Unterstützer gefunden. Seid ihr auch dabei?

Falls auch ihr bei den nächsten Länderspielen den Neue-Deutsche-Welle-Hit nach Toren von Wirtz, Undav und Co. hören wollt, könnt ihr hier bei der Online-Petition unterschreiben (bei Change.org ansehen). Innerhalb kurzer Zeit haben sich bereits fast 15.000 Unterstützer gefunden, alleine am Montagmorgen sind fast 10.000 neue Supporter dazu gekommen, Dienstagmittag sind es bereits über 65.000 Supporter.

„Völlig losgelöst von der Erde, schwebt das Raumschiff völlig schwerelos!“

„Major Tom“: Online-Petition zur neuen DFB-Torhymne

Derzeit hört man den Techno-Song „Kernkraft 400“ von Zombie Nation, wenn der DFB bei Spielen im eigenen Land ein Tor schießt. Der DFB scheint dabei auf seine Fans zu hören, schließlich wurde der Song im Jahr 2019 nach einer Umfrage ausgewählt (Quelle: DFB). Davor wurde im Stadion lange Zeit „Schwarz und Weiß“ von Oliver Pocher gespielt, wenn die deutsche Nationalmannschaft vor eigenem Publikum ein Tor erzielt hat. Seit der vergangenen Woche gibt es viele Anhänger der deutschen Nationalmannschaft, die sich den NDW-Hit von Peter Schilling als Torhymne wünschen. Ihr kennt das Lied gar nicht? Hier könnt ihr den 80er-Jahre-Hit anhören:

Der Künstler selbst scheint von der Idee auch begeistert, schließlich hat er in einer Story über seinen Instagram-Kanal auf die Petition aufmerksam gemacht. Hinter der Online-Petition steht jedoch nicht der Sänger, sondern Max Kirchi, der vor allem bei X/Twitter aktiv ist.

In dem sozialen Netzwerk finden sich auch viele Unterstützer, die bereits jetzt Clips früherer DFB-Spiele überarbeitet und das Lied dort eingefügt haben. So würde es sich anhören:

Jetzt mitmachen & „Major Tom“ als neue Torhymne wünschen

Die Macht der X-Nutzer sollte nicht unterschätzt werden. Bereits über das Wochenende konnten vor allem hierüber mehr als 10.000 Unterstützer für die Kampagne gewonnen werden, inzwischen sind es weitaus mehr als 50.000. Zuletzt konnte man unter anderem auch viele X-Mitglieder mobilisieren, um Emre Can in einem Voting zum Nationalspieler des Jahres 2023 zu küren. Schon damals hat Max Kirchi mit einem Posting die Nutzer zusammentrommeln können, sodass die Fanwahl „von Scherzbolden torpediert“ wurde (Quelle: kicker.de).

Angefacht wurde die Bewegung, „Major Tom“ zur neuen Torhymne zu wählen, durch den Werbespot zu den neuen Trikots der deutschen Nationalmannschaft. In einem kleinen Clip wurden verschiedene Beispiele dafür angeführt, was „typisch deutsch“ sei, dabei war auch das Lied in einem kurzen Ausschnitt zu hören.

Zumindest beim nächsten DFB-Spiel am Dienstag, den 26. März 2024, wird noch der bisherige Einspieler „Kernkraft 400“ zu hören sein – falls dem Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann denn ein Tor gegen die Niederlande gelingen sollte. Die nächsten Gelegenheiten, Torhymnen zu hören, sind bei den Testspielen am 3. Juni in Nürnberg gegen Ukraine und am 7. Juni in Mönchengladbach gegen Griechenland. Wenn auch ihr dann „Major Tom“ hören wollt, könnt ihr hier bei der Online-Petition unterschreiben: Zu Change.org.

Major Tom bei der EM?

Auch wenn sich der DFB dazu entschließen sollte, den 80er-Jahre-Klassiker als neues Torlied einzurichten, wird man den Song wohl bei der Heim-EM nicht nach Toren von Deutschland hören. Der Ausrichter der Europameisterschaft, die UEFA, gibt einen Jingle vor, der nach Toren eingespielt wird. Dabei gibt es unter den teilnehmenden Nationen keine Unterschiede, es ist also immer der gleiche Song zu hören (Quelle: ZDF.de). Die Torhymne für die EM-Spiele setzt sich aus dem offiziellen Song zur EM 2024 zusammen. Das Lied wurde noch nicht veröffentlicht. „Major Tom“ kann also höchstens die inoffizielle Hymne der deutschen Nationalmannschaft zur Europameisterschaft 2024 im eigenen Land werden.

Eure Daten sind dabei in sicheren Händen, Change.org ist eine der führenden Plattformen für Online-Petitionen. Mehr dazu:

