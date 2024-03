Fußball heute: Deutschland vs. Niederlande im Live-Stream & TV

Am vergangenen Wochenende hat Deutschland Frankreich besiegt, am heutigen Dienstag, den 26. März 2024, geht es mit dem nächsten Testspiel weiter. Heute trifft der DFB auf Holland. Ihr könnt das Spiel zwischen Deutschland und Niederlande im Live-Stream und TV mitverfolgen. Auf welchem Sender gibt es die Übertragung?

DFB Facts

Wie bei den Vereinsmannschaften gibt es auch bei den Nationalteams mittlerweile mehrere Optionen, bei denen die Spiele übertragen werden. Am vergangenen Wochenende wurde das Deutschland-Spiel noch im ZDF gezeigt. Heute gibt es die Übertragung vom Freundschaftsspiel auf einem anderen Free-TV-Sender. Ihr könnt bei Deutschland vs. Niederlande im TV und Stream bei RTL einschalten (zu RTL im Stream).

Die Übertragung startet um 20:15 Uhr mit den Vorberichten. Der Anstoß zum Testspiel heute Abend steigt um 20:45 Uhr. Falls ihr keinen Fernseher habt oder RTL nicht empfangen könnt, könnt ihr das Deutschland-Spiel heute auch im Live-Stream online empfangen. Das geht zum Beispiel über den RTL-Streaming-Dienst RTL+. Ein kostenpflichtiges Abonnement wird aber vorausgesetzt. Einen Gratis-Probemonat gibt es bei RTL+ nicht mehr. Auch bei anderen TV-Streaming-Diensten wie Waipu.TV (bei Waipu.TV ansehen) oder Zattoo (bei Zattoo ansehen) ist RTL nur in den kostenpflichtigen Optionen enthalten. Hier könnt ihr aber jeweils noch einen Gratis-Monat nach der ersten Anmeldung nutzen.

Deutschland vs. Niederlande im Live-Stream & TV: Sender, Zeiten, Kommentator

Wo wird das Deutschland-Spiel heute übertragen? RTL zeigt das Testspiel gegen die Niederlande live im Free-TV und online bei RTL+ (zum Stream).

RTL zeigt das Testspiel gegen die Niederlande live im Free-TV und online bei RTL+ (zum Stream). Wann geht die Übertragung los? Die Vorberichte starten um 20:15 Uhr.

Die Vorberichte starten um 20:15 Uhr. Gibt es einen kostenlosen Live-Stream? Anders als die Live-Streams von ARD und ZDF gibt es das Streaming-Angebot von RTL nur kostenpflichtig. Den Zugang gibt es ab 6,99 Euro monatlich. Man kann sich aber neu bei den Diensten Waipu.TV oder Zattoo anmelden, um im kostenlosen Probemonat auf RTL zuzugreifen. (Probemonat bei Waipu.TV ansehen / Probemonat bei Zattoo ansehen).

Anders als die Live-Streams von ARD und ZDF gibt es das Streaming-Angebot von RTL nur kostenpflichtig. Den Zugang gibt es ab 6,99 Euro monatlich. Man kann sich aber neu bei den Diensten Waipu.TV oder Zattoo anmelden, um im kostenlosen Probemonat auf RTL zuzugreifen. (Probemonat bei Waipu.TV ansehen / Probemonat bei Zattoo ansehen). Wann ist der Anstoß? Das Freundschaftsspiel beginnt um 20:45 Uhr.

Das Freundschaftsspiel beginnt um 20:45 Uhr. Wo wird gespielt? Ausgetragen wird die Partie im „Deutsche Bank“-Park in Frankfurt.

Ausgetragen wird die Partie im „Deutsche Bank“-Park in Frankfurt. Wer kommentiert heute Abend? Durch den Fußballabend führt Florian König. An seiner Seite steht die DFB-Legende Lothar Matthäus als Experte bereit. Kommentator des Spiels ist Marco Hagemann, als Co-Kommentator ist der ehemalige Nationalspieler Steffen Freund zu hören.

Durch den Fußballabend führt Florian König. An seiner Seite steht die DFB-Legende Lothar Matthäus als Experte bereit. Kommentator des Spiels ist Marco Hagemann, als Co-Kommentator ist der ehemalige Nationalspieler Steffen Freund zu hören. Worum geht es? Wie auch beim vergangenen Spiel gegen Frankreich handelt es sich heute um ein Freundschaftsspiel. Bundestrainer Julian Nagelsmann bekommt heute noch einmal die Gelegenheit, an der Startelf und dem Kader für die anstehende Heim-EM im Sommer zu feilen.

Länderspiel bei RTL am Dienstag: Deutschland vs. Niederlande – Aufstellungen

Am Samstag konnte die Nationalmannschaft mit dem 2:0-Sieg gegen Frankreich eine neue Euphorie entfachen. Bereits nach 8 Sekunden erzielte Florian Wirtz das 1:0. Heute gilt es gegen die Niederlande zu beweisen, dass die Form gehalten werden kann. Genauso wie beim Spiel gegen Frankreich handelt es sich auch heute gegen die Niederlande um einen Fußball-Klassiker. Zum 46. Mal stehen sich beide Nationen gegenüber. Deutschland konnte 16 Mal als Sieger vom Platz gegen, die Niederlande siegte 12 Mal. Das letzte Spiel wurde am 29. März 2022 in Amsterdam ausgetragen, damals gab es ein 1:1-Unentschieden.

Julian Nagelsmann hat 26 Spieler für die beiden Länderspiele im März nominiert. Mit Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt, Deniz Undav und Maximilian Beier gibt es gleich 4 Debütanten im DFB-Kader. Die ebenfalls nominierten Neulinge Alexksander Pavlovic und Jan-Niklas Beste mussten die Reise zur Nationalmannschaft verletzungsbedingt absagen. Manuel Neuer musste ebenfalls abreisen, sodass Nagelsmann noch 23 Spieler zur Verfügung stehen. Das könnten die Startaufstellungen sein:

Deutschland: ter Stegen - Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Andrich, Kroos - Gündogan - Musiala, Wirtz – Havertz

ter Stegen - Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Andrich, Kroos - Gündogan - Musiala, Wirtz – Havertz Niederlande: Verbruggen - de Ligt, van Dijk, Aké - Dumfries, Reijnders, J. Veerman, Blind - Malen, Xavi - Depay

Fußball heute: Deutschland vs. Niederlande im Live-Stream & TV bei RTL

Seit dem Wochenende gibt es im Kreis der DFB-Fans viele Anhänger, die sich mit „Major Tom“ von Peter Schilling eine neue Torhymne wünschen. Heute gibt es jedoch mit „Kernkraft 400“ noch die bisherige Melodie zu hören, falls Deutschland ein Tor schießen sollte. Eine Entscheidung über eine mögliche Änderung steht noch aus. Die letzten Länderspiele vor der Europameisterschaft finden im Juni statt. Dann geht es am 3. Juni gegen die Ukraine. Das Spiel wird bei ARD gezeigt. Anschließend überträgt RTL am 7. Juni die Partie gegen Griechenland.

Heute Abend könnt ihr ebenfalls bei RTL zur Übertragung des Länderspiels zwischen Deutschland und Niederlande im Stream und TV einschalten. Um 20:15 Uhr geht es los.

