Wer das TV-Programm von RTL aufsaugt, sollte einen Blick in das Angebot von RTL+ wagen. Wollt ihr euch von den Inhalten und der Qualität überzeugen, kann man sich für den RTL-Plus-Probemonat anmelden. Ausgewählte Nutzer können den Zugang zu RTL+ aktuell sogar 12 Monate lang kostenlos bekommen.

RTL+ (ehemals TVNOW) Facts

Bis vor kurzem war der Dienst noch unter dem Namen „TVNOW“ bekannt. RTL+/TVNOW gibt es in unterschiedlichen Optionen mit unterschiedlich hohen Monatspreisen. GIGA erklärt, was man mit dem Probemonat bei RTL+ sehen kann und wie das Angebot nach den 30 Tagen aussieht. Die Gratis-Anmeldung für den Probemonat klappt direkt über die Webseite von RTL Plus.

Alternativ kann man seine Testphase auch über die verschiedenen RTL-Plus-Apps auf Smart-TV, Fire TV, Smartphones und weiteren Empfangsgeräten starten.

RTL+: 1 Jahr lang gratis bei Magenta Moments

Wer Zugang zu den „Magenta Moments“-Angeboten hat, bekommt RTL+ 1 Jahr lang kostenlos. Die Aktion läuft noch bis zum 30. April 2023. Mitmachen können alle, die einen Telekom-Vertrag haben. Das gilt auch für Kunden mit einem Prepaid-Mobilfunkvertrag. So bekommt man RTL+ Premium 12 Monate lang gratis:

Ihr benötigt einen aktiven Telekom-Login. Zudem müsst ihr die „Mein Magenta“-App auf eurem Smartphone installieren (hier herunterladen). Ohne App kann man sich die Vorteile nicht sichern. Tippt unten auf das Herz-Symbol. Hier werden alle aktuellen Vorteilsangebote angezeigt. Sucht den Eintrag für das RTL-Plus-Premium-Abonnement heraus. Sichert euch den Coupon-Code für die Anmeldung. Folgt dem Button „Zur Webseite“. Bestätigt die Anmeldung mit „Los gehts“. Meldet euch neu bei RTL+ an oder reaktiviert einen bestehenden Account. Habt ihr bereits ein Premium-Abo, könnt ihr das Angebot für das Konto nicht nutzen. Gebt ein Zahlungsmittel an. Die Bezahlmethode wird erst benötigt, um die Abogebühr nach Ablauf des Gratis-Jahrs zu begleichen. Danach könnt ihr 1 Jahr lang kostenlos auf die Premium-Inhalte von RTL-Streaming-Dienst zugreifen.

RTL+ Probemonat: So funktioniert die Anmeldung bei TVNOW

Ohne Telekom-Abonnement könnt ihr den Streaming-Dienst immerhin 30 Tage lang gratis testen. Für den kostenlosen Probemonat benötigt man eine E-Mail-Adresse und ein Passwort. Ihr müsst euch auf der dafür vorgesehenen Webseite registrieren. Der Probemonat startet sofort nach der Anmeldung und läuft über 30 Tage. Achtung: Nach Ablauf des Gratis-Zugangs geht der Zugang in das kostenpflichtige Abo über. Ihr solltet daher rechtzeitig bei RTL+ kündigen, damit euch nach dem Probemonat keine Kosten entstehen. Falls ihr von den Inhalten überzeugt seid, könnt ihr das Abo natürlich in den Optionen „Premium“ oder „Max“ weiterlaufen lassen. Die Kosten liegen bei 6,99 € beziehungsweise 12,99 € im Monat. Wer den Streaming-Dienst mit bis zu 4 Nutzern gleichzeitig verwenden will, benötigt das Family-Abo für 18,99 Euro im Monat.

Das bietet der Test-Zugang

In der kostenlosen Testphase hat man 30 Tage lang Zugang zu allen Inhalten der Abo-Optionen „Premium“, „Max“ und „Family“. Dazu gehören die Live-Streams der RTL-Sender, die Filme, Serien und Shows auf Abruf sowie das Musik-Streaming-Angebot. Daneben gibt es mit „Free“ noch eine Auswahl, mit der man dauerhaft gratis auf RTL-Plus-Inhalte zugreifen kann. Welche Inhalte die dauerhaft kostenlose Free-Variante liefert, fassen wir an anderer Stelle zusammen:

Die Premium-Zugänge liefern einige Vorteile. So gibt es erst mit dem kostenpflichtigen Zugang die Live-Übertragungen der 14 Sender aus dem RTL-Portfolio. Hierzu gehören neben dem Hauptsender RTL auch folgende Kanäle:

RTL

VOX

RTLzwei

Nitro

NTV

RTLplus

VOXup

Super RTL

Toggo plus

Now!

RTL Crime

RTL Passion

RTL Living

Geo Living

Wie man weitere TV-Sender online sehen kann, erfahrt ihr im Video:

RTL-Plus-Premium eignet sich also zum Beispiel für alle, die keinen Fernseher mehr haben und die RTL-Klassiker „DSDS“ oder „Dschungelcamp“ verfolgen wollen. Viele Sendungen können dabei bereits einige Tage vor der TV-Ausstrahlung gestreamt werden. Auch die Fußball-Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gibt es hier im Live-Stream zu sehen. Fans des runden Leders sehen nicht nur die DFB-Spiele, sondern viele weitere Highlights mit den Europapokal-Übertragungen bei NITRO.

Übrigens: Andere Dienste, allen voran DAZN und Netflix haben ihren Probemonat inzwischen gestrichen und verlangen ab dem ersten Tag der Anmeldung die Abo-Gebühr.

RTL Plus im Probemonat kostenlos: Jetzt anmelden

Die kostenpflichtigen Zugange bieten neben den Live-Streams einige weitere Vorteile. So kann man erst mit dem Premium-Zugang Inhalte in HD- statt SD-Qualität streamen. Zudem gibt es hierüber ähnlich wie bei Netflix und Co. Zugriff auf viele Serien und Filme. Die Originals sind dabei exklusiv für RTL-Plus-Kunden verfügbar. Wer nicht nur im Browser am PC oder Laptop bei den Sendungen einschalten will, sondern über Tablet oder Smartphone, benötigt ebenfalls den Bezahl-Zugang.

