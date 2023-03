„Monster“ gehört zu den beliebtesten Mystery-Thrillern überhaupt und auch wenn der Anime in Deutschland spielt, hat es die Serie erst 19 Jahre nach seinem ursprünglichen Release endlich auch hierher geschafft. Der auf dem gleichnamigen Manga von Naoki Urasawa (20th Century Boys, Pluto) basierende Anime bekommt nun auch eine deutsche Vertonung. Hier erfahrt ihr, wo ihr alle Folgen von „Monster“ im Stream sehen könnt und wann die deutsche Vertonung erscheint.

Streamingdienste im Überblick Facts

Die unerwartete Vertonung der Serie

Die Serie „Monster“ basiert auf Naoki Urasawa gleichnamiger Manga-Reihe, die über 18 Bände von 1994 bis 2001 erschien. Die Anime-Adaption startete drei Jahre nach dem Abschluss im Jahr 2004, ist insgesamt 74 Folgen lang und gehört heute zu den bestbewertetsten Serien auf IMDb.

Ab April 2023 bringt „KSM Anime“ die Serie zum ersten Mal mit deutscher Tonspur auf den Markt. Dabei wird der Anime voraussichtlich auf insgesamt 6 DVD- und Blu-ray-Volumes mit jeweils 12 Folgen aufgeteilt.

MONSTER - Volume 1 (Ep. 1-12) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.03.2023 17:00 Uhr

„Monster“ im Stream (OmU)

Aktuell gibt es nur eine Möglichkeit, um die Serie in Deutschland im Netz zu sehen:

Bei Netflix könnt ihr alle 74 Episoden als OmU sehen.

DVD- und Blu-ray-Release (Deutsch)

Ab April 2023 bringt „KSM Anime“ die Serie zum ersten Mal mit deutscher Tonspur auf den Markt. Dabei wird die Serie voraussichtlich auf insgesamt 6 DVD- und Blu-ray-Volumes mit jeweils 12 Folgen aufgeteilt. Der Veröffentlichungsplan sieht wie folgt aus:

20.4.23: Volume 1 | Episode 1–12 (bei Amazon anschauen)

Volume 1 | Episode 1–12 (bei Amazon anschauen) 25.5.23: Volume 2 | Episode 13–24 + OVA (bei Amazon anschauen)

Volume 2 | Episode 13–24 + OVA (bei Amazon anschauen) 22.6.23: Volume 3 | Episode 25–36 (bei Amazon anschauen)

Volume 3 | Episode 25–36 (bei Amazon anschauen) TBA: Volume 4 | vsl. Episode 37–48

Volume 4 | vsl. Episode 37–48 TBA: Volume 5 | vsl. Episode 49–61

Volume 5 | vsl. Episode 49–61 TBA: Volume 6 | vsl. Episode 62–74

Wer nicht warten möchte, kann natürlich auch auf den deutschen Release des Mangas zurückgreifen. Dieser erschien ab 2019 nochmals in 9 Doppelbänden, der sogenannten „Perfect Edition“:

Monster Perfect Edition 1: Neuausgabe des preisgekrönten Manga-Thrillers Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.03.2023 17:00 Uhr

Darum gehts im Mystery-Anime

Der renommierte japanische Neurochirurg Dr. Kenzo Tenma lebt Mitte der 80er-Jahre in Deutschland. Er arbeitet in der Eisler-Klinik in Düsseldorf, doch mit der Arbeitsmoral des Hauses ist er alles andere als einverstanden.

Immer wieder werden mächtige und reiche Personen bevorzugt behandelt und auch dann vorgezogen, wenn die Ressourcen es eigentlich nicht erlauben. Als er sich eines Tages über die Krankenhaus-Politik hinwegsetzt, um einem Kind statt dem Bürgermeister das Leben zu retten, gerät er in einen Sumpf aus Intrigen und Serienmorden.

Quiz für Anime-Experten: 99 Serien an nur einem einzigen Bild erkennen

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.