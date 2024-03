62 arrogante Sprüche, um humorvoll überlegen zu sein

Wer sich und sein Umfeld nicht allzu ernst nimmt, der kann sich gerne auch mal ein wenig selbst erhöhen. Mit einem arroganten Spruch auf den Lippen muss man nicht immer gleich wie ein Arschloch wirken: Selbstironie ist hier der Schlüssel zum Erfolg. Und wenn man etwas wirklich besonders gut kann, ist ein gesunder Narzissmus auch nicht immer fehl am Platz – auch wenn es für Außenstehende vielleicht arrogant wirkt.

Arroganz kann in einer eingeweihten Gruppe als Stilmittel oder aus humoristischen Gründen eingesetzt werden. Wenn man über sich selbst lachen kann, dann darf man auch mal ein wenig Selbstverliebtheit spielen lassen. Wir haben für euch hier einige witzige, arrogante Sprüche und Zitate zusammengetragen, welche ihr zum Beispiel auch als Statusmeldung für WhatsApp, Facebook & Co. verwenden oder mit denen ihr eure Freunde in einer Diskussion schnell mal aus der Fassung bringen könnt.

Ein arroganter Spruch muss auch gar nicht mit Selbstironie oder gesundem Narzissmus gewürzt sein: Ein arroganter Spruch kann ebenfalls einen Kumpel, der sich gerade selbst auf einem imaginären Höhenflug befindet, sehr gut wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen.

Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz! Könnte mir Mal bitte jemand das Wasser reichen. Um im Orchester der Großen mitzuspielen, reicht die Triangel nicht aus! Hmm, gar nicht mal so gut! Wenn ich an einem Eis lecke, stöhnt die Waffel. Wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht. Wenn ich dir jetzt Recht gebe, liegen wir beide falsch. Red‘ ruhig weiter, bis dir etwas einfällt! Nicht von guten Eltern! Jeder hat das Recht auf MEINE Meinung. Damit du mich beleidigen kannst, müsste ich erst einmal Wert auf deine Meinung legen! Ich brauche dringend einen Balkon, damit ich zu meinem Volk sprechen kann!

40 arrogante und selbstverliebte Sprüche

Bei der Verwendung solcher Sprüche sollte man jedoch eine Regel niemals vergessen: Hochmut kommt vor dem Fall!

Mein Verstand ist so groß, dass es im Weltall eine eigene Umlaufbahn hat. Ich bin so wichtig, dass selbst die Gravitation sich nach mir richtet. Wenn Können eine olympische Disziplin wäre, hätte ich mindestens fünf Goldmedaillen. Mein Wissen ist wie ein guter Wein – es wird mit jedem Jahr besser. Ich bin so überlegen, dass ich sogar meiner eigenen Überheblichkeit überlegen bin. Mein IQ ist höher als dein gesamtes Selbstwertgefühl. Wenn Bescheidenheit eine Tugend ist, bin ich ein Bösewicht. Wenn Perfektion ein Verbrechen wäre, würde ich lebenslänglich verbüßen. Mein Charme ist so unwiderstehlich, dass selbst meine Fehler bewundert werden. Selbst mein Schweiß riecht nach Erfolg. Mein Lächeln ist so strahlend, dass es den Mond neidisch macht. Gott hat ein Poster von MIR in seinem Arbeitszimmer. Arroganz ist, wenn du deine Grenzen kennst und beschließt, sie zu ignorieren. Wenn Arroganz eine Kunstform wäre, wäre ich das Meisterwerk. Wenn Talent eine Krankheit wäre, wäre ich ein Epidemieauslöser. Meine Überlegenheit ist so offensichtlich, dass sie eine eigene Reality–Show haben sollte. Wenn Selbstvertrauen Geld wäre, wäre ich ein Milliardär. Meine Arroganz ist wie ein Maßstab für Erfolg – je größer, desto besser. Meine Aura ist so beeindruckend, dass selbst Einhörner mich bewundern. Ich bin wie ein Diamant – unvergänglich und unwiderstehlich. Ich bin so schön, dass ich mich selbst umwerbe. Wenn Selbstbewusstsein ein Geschmack wäre, würden alle nur noch an mir lecken. Ich bin so überlegen, dass ich selbstverliebte Narzissten bescheiden aussehen lasse. Selbst mein Schatten hat mehr Persönlichkeit als du. Ich bin so unverschämt gutaussehend, dass Spiegel sich freuen, mich zu reflektieren. Mein Stil ist so einzigartig, dass Modedesigner mich kopieren. Ich bin so wichtig, dass ich nicht nur glaube, das sich das Universum um mich dreht – ich weiß es sogar. Meine Fähigkeiten sind wie ein Adler – erhaben und unerreicht. Wenn Stolz ein Land wäre, wäre ich sein Präsident. Selbst wenn ich nichts tue, ist es episch. Ich bin das Maß aller Dinge – und das Maß ist beeindruckend. Ich bin so überzeugend, dass ich schon vor meiner Geburt als Legende bekannt war. Selbst meine Misserfolge haben einen Hauch von Genialität. Ich bin so beeindruckend, dass ich mir selbst Gänsehaut bereite. Selbst meine Stille spricht Bände. Ich brauche keinen roten Teppich – überall, wo ich gehe, entsteht automatisch einer. Ich brauche keinen Schutzengel – ich beschütze die Engel. Mein Ego ist so groß, dass es auf Google Maps als Sehenswürdigkeit markiert ist. Wenn Stil ein Verbrechen wäre, würde ich lebenslänglich im Modedesigner–Gefängnis verbringen. Meine Ausstrahlung ist wie eine Party – jeder will eingeladen sein.

10 „Ich bin nicht arrogant, …“–Sprüche

Ich bin nicht arrogant, ich bin einfach besser als du. Ich bin nicht selbstverliebt, ich bin nur in einer sehr erfüllenden Beziehung mit mir selbst. Ich bin nicht arrogant, ich bin nur im richtigen Maß von mir selbst überzeugt. Ich bin nicht überheblich, ich bin einfach eine Legende in meinem eigenen Universum. Ich bin nicht arrogant, ich bin nur auf dem Weg zur Selbstvollendung. Ich bin nicht egozentrisch, ich bin einfach der Hauptdarsteller in meinem eigenen Blockbuster–Leben. Ich bin nicht arrogant, ich bin nur zu gut für falsche Bescheidenheit. Ich bin nicht narzisstisch, ich bin einfach mein eigener Liebling. Ich bin nicht eitel, ich bin nur fasziniert von meinem eigenen Glanz. Ich bin nicht egozentrisch, ich bin nur sehr, sehr interessant.

Arrogranz und Stolz: Zwei unterschiedliche Dinge

Wer wirklich arrogant oder hochmütig ist, wird wohl auch nur in ganz ähnlichen Kreisen verkehren. Dabei muss man Stolz von Arroganz unterscheiden: Stolz hat nämlich in den meisten Fällen einen berechtigten Hintergrund. Man kann auf die eigene Leistung, oder die anderer stolz sein. Dabei ist Stolz aber immer mit einer Gewissheit verbunden, der Gewissheit etwas Besonderes oder Anerkennenswertes geleistet zu haben.

Arroganz ist dagegen eigentlich immer mit Selbstüberschätzung verbunden, egal ob man sich nun aus vermeintlichen Gründen für etwas Bessere hält oder seinen eigenen Wert oder seine Fähigkeiten unrealistisch hoch einschätzt. Arrogant ist meist derjenigen, der eigentlich überhaupt nichts geleistet hat.

