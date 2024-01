Rockabilly: Lässige Beats und schnelle Gitarrenriffs

Rockabilly ist zweifellos eine bahnbrechende Revolution in der Welt der Rock'n'Roll-Musik, die mit ihrem einzigartigen Sound begeistert.

Rockabilly ist ein Musikstil, der die ursprüngliche Energie des Rock'n'Roll konserviert hat. Es kam zu einer Neuinterpretation der Musik mit bekannten Instrumenten in Verbindung mit Country-Musik. Das Musikgenre entstand in den frühen 1950er Jahren in den USA und hat seitdem die Herzen von Musikliebhabern auf der ganzen Welt erobert. Doch der Begriff Rockabilly setzte sich erst viel später durch. Bekannt war die Musikrichtung unter anderem unter Pop, Country oder Rhythm and Blues. In den 1980er Jahren setzte sich dann der Begriff Rockabilly durch. Der Stil vermittelt die Gefühle von Lebendigkeit, Freiheit und Energie.

Ob Jazz, Funk, Hip-Hop oder Pop – in unserem Video zeigen wir euch fünf Musik-Streamingdienste bei denen ihr immer fündig werdet:

Musik-Streaming-Dienste.mp4

Entstehung des Rockabilly

Rockabilly ist das Produkt einer spannenden musikalischen Fusion. Zur Entwicklung trug auch das Label Sun Records bei, das in Memphis, Tennessee war. Der Gründer Sam Phillips hatte sowohl weiße als auch schwarze Musiker unter Vertrag, was zu diesem Zeitpunkt nicht üblich war. Phillips hatte schon seit einiger Zeit einen Namen in der R&B-Szene und sah in Elvis Presley beispielsweise die Möglichkeit die unterschiedlichen Musikhemisphären miteinander zu verbinden. Presley hatte neben Rhythm and Blues auch Gospel in seiner Stimme. Zunächst schaffte es die neue Musikrichtung nicht über die Südstaaten hinaus. Das sollte noch bis in die 1980er Jahre dauern.

Diese einzigartige Kombination aus dem Country-Twang und dem Rock'n'Roll-Rhythmus schuf einen Sound, der die Jugendlichen der damaligen Zeit in Ekstase versetzte. Einige der ersten bekannten Rockabilly-Künstler waren Elvis Presley, Carl Perkins und Johnny Cash, die mit ihren Hits wie „Blue Suede Shoes“ und „Ring on Fire“ die Charts eroberten.

Der Streamingdienst Spotify stellt euch Musik zur Verfügung. In unserer Bildergalerie zeigen wir euch, welche Künstler und Alben auf der Plattform fehlen:

Wichtige Bands und Künstler des Rockabilly

Die Welt des Rockabilly ist voll mit talentierten Künstlern, welche die Essenz dieses einzigartigen Genres verkörpern. Vorrangig waren es jedoch Solo-Künstler und kaum Bands, die es in die Charts schafften. Wir zeigen euch, welche Künstler zu den bekanntesten zählten:

Elvis Presley : Der King of Rock'n'Roll war zweifellos einer der prägendsten Rockabilly-Künstler. Mit seiner charismatischen Bühnenpräsenz und seiner kraftvollen Stimme schuf er etliche Hits in diesem Genre.

: Der King of Rock'n'Roll war zweifellos einer der prägendsten Rockabilly-Künstler. Mit seiner charismatischen Bühnenpräsenz und seiner kraftvollen Stimme schuf er etliche Hits in diesem Genre. Johnny Cash : Der Musiker brachte seine eigene düstere Note in den Rockabilly ein und überzeugte mit tiefgründigen Texten.

: Der Musiker brachte seine eigene düstere Note in den Rockabilly ein und überzeugte mit tiefgründigen Texten. Carl Perkins : Auch er ist ein Pionier des Rockabilly Musikstils und schaffte es mit vielen seiner Songs in die Charts. Gerade der Song „Blue Suede Shoes“ erlangte viel Bekanntheit.

: Auch er ist ein Pionier des Rockabilly Musikstils und schaffte es mit vielen seiner Songs in die Charts. Gerade der Song „Blue Suede Shoes“ erlangte viel Bekanntheit. Wanda Jackson : Rockabilly Musiker waren meist männlich, doch es gab zwei Frauen, die es mit diesem Stil ebenfalls in die Charts schafften. Wanda Jackson hat die weibliche Präsenz im Rockabilly-Musikstil entscheidend geprägt und gehört zu den unvergesslichen Ikonen dieses Genres.



: Rockabilly Musiker waren meist männlich, doch es gab zwei Frauen, die es mit diesem Stil ebenfalls in die Charts schafften. Wanda Jackson hat die weibliche Präsenz im Rockabilly-Musikstil entscheidend geprägt und gehört zu den unvergesslichen Ikonen dieses Genres. Eddie Cochran: Eddie Cochran war ein weiterer talentierter Rockabilly-Künstler und zeichnete sich durch sein virtuoses Gitarrenspiel und sein Songwriting-Talent aus.

Wichtige Alben des Rockabilly

Es gibt viele Alben, die den Rockabilly prägten. Zu den wichtigsten und gefragtesten Alben dieser Szene gehören:

„Elvis Presley“ von Elvis Presley

„Buddy Holly“ von Buddy Holly

„Johnny Cash With His Hot and Blue Guitar!“ von Johnny Cash



„Bluejean Bop!“ von Gene Vincent

„Dance Album of Carl Perkins“ von Carl Perkins



Rockabilly heute

Heutzutage lebt der Rockabilly-Stil in vielen Teilen der Welt weiter. In den USA, Europa und Japan gibt es eine besonders große Community. Es gibt Konzerte, Festivals und andere regelmäßige Zusammenkünfte der Szene. Zu den modernen Interpreten zählt zum Beispiel die Band „The Baseballs“ die vorwiegend Hits covern, aber auch Meghan Trainor. Die Sängerin nutzt gekonnt Rockabilly-Elemente und interpretiert sie auf moderne Art und Weise, was ihr bereits einige Chart-Positionierungen einbrachte. Durch Elvis Presleys Tod 1977 wurde das Rockabilly-Revival ausgelöst und sorgte dafür, dass auch noch heute Rockabilly-Musiker bekannt wurden. Außerdem sind in den letzten Jahrzehnten auch unterschiedliche Sub-Genres des Rockabilly entstanden:

Psychobilly : Eine härtere und punkigere Variante des Rockabilly, die oft Elemente des Punk-Rocks und des Rock'n'Roll miteinander vermischt. Das Sub-Genre ist in den 1980er Jahren in England als Reaktion auf das Genre des Rockabilly entstanden.

: Eine härtere und punkigere Variante des Rockabilly, die oft Elemente des Punk-Rocks und des Rock'n'Roll miteinander vermischt. Das Sub-Genre ist in den 1980er Jahren in England als Reaktion auf das Genre des Rockabilly entstanden. Neo-Rockabilly: Diese moderne Interpretation des Rockabilly kombiniert traditionelle Elemente mit zeitgenössischem Sound und Stil. Sie hebt sich von den Songs der 50er Jahre ab.

In unserem Quiz findet ihr heraus, wie ihr Musik hört: